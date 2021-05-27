快訊／中央拍板「距發病日10天＋退燒1天」可解隔離　 新北71人今出檢疫所

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日上午表示，現行解隔離條件與修正後的解隔離條件說明，上午已讓縣市政府衛生單位清楚，即刻起以新規範實施。新北市長侯友宜表示，中央上午通知，距離發病日10天、退燒1天者，可解除隔離。因此，新北市今日有71人解除隔離，將派專車接送。





▲侯友宜上午查看檢疫關懷包和祝福金。（圖／市府提供）



針對現行解隔離條件與修正後的解隔離條件，衛福部今早表示，上午已讓縣市政府衛生單位清楚，即刻起以新規範實施，下午將向國人說明；為了提升病床周轉率，確診者距離發病日、採檢日達10天以上，且退燒至少一天，就可解除隔離，改居家檢疫7天。

對此，侯友宜上午受訪表示，今早已經接到中央通知新規定，新北市有提供防疫旅館讓他們入住，他強調，在居家隔離7天後，希望能夠在自我監測管理7天，讓身體得到充分保障，也保護家人。至於今日有71位新北市民從集中檢疫所出關，侯友宜說，市府會派專車接送，讓他們平安回到新北市。

在病床緊繃部分，侯友宜表示，新北醫療量能非常緊繃，近幾日拜託醫院快速清空，目前從1043床清出851床，大約8成，也清空43個ICU病房。

侯友宜說，在清空病人的轉換過程中非常痛苦，所以會花一點時間，後續還有負壓隔離病床配備施作，仍會加緊腳步。這是一個痛苦的決定，因為很多病人要被清出醫院，他也藉此向患者道歉，醫院已經總動員，研究如何改裝，加速收治重症病患。