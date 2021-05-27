三級警戒還衝彩蝶瀑布溯溪！業者竟回：客人有戴口罩　埔里人氣炸

▲三級警戒，仍有遊客至埔里彩蝶瀑布溯溪。（圖／翻攝臉書社團「我是埔里人」）

記者陳羿妏／綜合報導

全國三級警戒，各縣市首長也紛紛呼籲民眾非必要別外出。有民眾於臉書「埔里人」社團PO文，現仍有遊客前往南投縣埔里鎮「彩蝶瀑布」溯溪，讓他氣得直喊「當地太久沒下雨，該溪已成全村飲用水源」，質疑遊客此舉會造成防疫破口。不料，疑似是帶團的業者還PO文回應「客人都有戴口罩」引發當地人不滿。對此，負責管理的南投林管處證實此事回應了！

有網友於臉書社團「埔里人」發文「已經第三級警戒了。景點都封閉了。你們（遊客）還來彩蝶瀑布溯溪？因為太久沒下雨，這裡現在是我們全村的飲用水源。你們戲水時有戴口罩嗎？有實聯制嗎？會成為防疫破口嗎？」呼籲相關單位盡速封閉彩蝶瀑布、觀音瀑布。

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▲當地居民不滿發文。（圖／翻攝臉書社團「我是埔里人」）

然而，貼文一出，一名疑似帶團的業者也發文回應「彩蝶瀑布，感恩感謝大家的關心，我們懂的安全，還有健康，我們叫客人戴口罩，我們懂給客人的安全我們有要安全，請大家放心，祝福大家身體健康平平安安」。

▲疑似業者回應。（圖／翻攝臉書社團「我是埔里人」）

當地居民看完相當氣憤，紛紛於貼文下方留言「現在疫情這麼嚴重，還揪團！！！你是要埔里鎮再加個案？還是要南投縣再加個案？還是你覺得全台灣的個案不夠多嗎？是要整個封山了才甘願嗎？……」、「就是有人看不到醫護人員、警察人員的辛苦，大家都遵守了，為什麼都不會好好保護自己，還出門玩水！有沒有良心！業者也是一樣！」「拜託！！ 醫療都已經快到極限了，不要當老鼠屎好嗎」、「要知道現在同島一命，村民的生活圈還是在埔里鎮上，商家跟民眾如此自私自利，害的是整個埔里鎮民，也讓這裡成為防疫破口」。

對此，南投縣政府回應「有關台端建議封閉彩蝶瀑布及觀音瀑布一案，經查彩蝶瀑布屬林務局南投林區管理處轄管，本府已協助告知該管理處埔里工作站卓處，另觀音瀑布步道現場已請鎮公所拉起封鎖線禁止遊客進入」。

南投縣林管處今（27日）向《ETtoday新聞雲》證實此事並表示，有民眾於臉書反應防疫期間有人到彩蝶瀑布戲水，該瀑布位於埔里事業區第105林班地內之天然野溪，非林務局開設步道或是遊樂區，考量瀑布區戲水有汙染水源之疑慮，且口罩可能遭濺濕失去防護效果，經林管處森林護管員會同保七總隊第六大隊員警前往現場柔性勸導後，民眾均已平和離開，後續會持續加強巡視及規勸。另該入口處收費停車場為國有財產署轄管土地，林管處也將發文通知土地管理機關處理。

考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源。林管處轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放，林管處呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區，齊心防疫。

▲▼南投林管處與警方今到場調查。（圖／南投林管處提供）