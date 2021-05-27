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心誠則靈！疫情期間禁入廟宇　信徒還可以這樣拜

▲▼行天宮管制人流，排隊參拜，現場人潮排到需等候一小時以上才拜得到。（圖／記者周宸亘攝）

▲行天宮管制人流排隊參拜。（圖／記者周宸亘攝）

記者蒲世芸／綜合報導

疫情持續拉警報，許多因應防疫的相關措施，也陸續新增和執行。像是政府就祭出疫情三級期間禁止入廟拜拜，以防造成群聚感染。但仍有不少虔誠的信眾，如果在防疫期間還是想要尋求心靈慰藉，各廟宇也有不同的替代處理方法，讓民眾還是能進行參拜。

▲▼行天宮管制人流，排隊參拜，現場人潮排到需等候一小時以上才拜得到。（圖／記者周宸亘攝）

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▲部分信徒選擇在宮外空曠處誠心參拜。（圖／記者周宸亘攝）

一早來到行天宮，門外已經有不少民眾口罩戴好戴滿，保持社交距離等著參拜。不過這一排得等多久呢？根據現場民眾表示，大概等了一個小時才輪到自己；不想排隊或仍擔心與人接觸可能增加染疫風險，也有民眾選擇在外面人行道上參拜，向神明祈求。

▲▼三級防疫延長，艋舺青山宮，疫情期間不開放進場，神明請出至門口，給民眾參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

▲艋舺青山宮，貼出公告疫情期間不開放進場。（圖／記者吳杰澄攝）

來到艋舺青山宮，則是貼出大大的公告，表示疫情期間暫時不開放民眾進到廟中，因此將神明請出至門口，提供給信徒來參拜。可以看到不管是自己單獨前來的民眾，或是帶著小朋友前來，都遵守防疫規則，就怕一個不小心再次讓疫情有擴散可能。

▲▼三級防疫延長，艋舺青山宮，疫情期間不開放進場，神明請出至門口，給民眾參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼艋舺青山宮將神明請出至門口供民眾參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼三級防疫延長，艋舺青山宮，疫情期間不開放進場，神明請出至門口，給民眾參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

隨著三級防疫延長，臺北府城隍廟管理委員會也貼出公告，表示至6月8日前，暫時不開放民眾入廟參拜，建議信徒可以在符合社交距離前提下，配戴口罩在廟門前面向神明來參拜，目前僅開放戶外福德正神殿供信徒拜拜。

▲▼三級防疫延長，台北府城隍廟，僅開放戶外福德正神殿供信眾參拜。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼臺北府城隍廟，目前僅開放戶外福德正神殿供信徒參拜。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼三級防疫延長，台北府城隍廟，疫情期間不開放進場。（圖／記者邱顯燁攝）

臺北市孔廟則是大門緊閉，門外立出公告表示，自5月15日起因應防疫升級暫時不對外開放。內政部說明，宗教集會活動，部分仍暫停辦理，宗教場所包括寺廟、教會(堂)等宗教場所亦暫停開放民眾進入，但若能落實實名制、全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、加強清消及其他各項防疫措施，民眾仍可在不群聚的情形下，在宗教建築物外空曠地點參香、禮拜。疫情嚴峻雖然有許多不方便，但不少民眾都說，畢竟現在是特殊時期，只盼大家一起共體時艱，讓臺灣能盡快恢復原本正常生活。

▲▼孔廟疫情期間暫時不開放參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼疫情仍緊繃，臺北市孔廟疫情期間暫時不開放參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼孔廟疫情期間暫時不開放參拜。（圖／記者吳杰澄攝）

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