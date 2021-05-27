新冠起源將被公開？　美參議院通過法案要拜登「解密情報」

▲美國參議院要求拜登解密疫情起源相關情報。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登最近要求情報部門加緊徹查新冠疫情源頭，並敦促中國配合國際調查，提供所需的數據與證據。美國參議院在26日晚間也通過一項法案，要求拜登政府和國家情報機關解密與疫情起源相關的情報。

綜合《紐約郵報》與福斯新聞等報導，美國參議院在26日通過法案，籲請拜登政府公開與疫情起源相關的情報。密蘇里州的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表示，「美國人民有權知道與新冠起源有關的情報，他們應該知道這場可怕的大流行病是如何肆虐全球和我們國家、它是如何開始、中國在其中扮演了什麼角色，人民應該看到證據並自己做出判斷，而不是聽從政府對病毒可能來自哪裡的不同猜測。」

而印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）則指出，「在醫療健保、國家安全、新冠等議題上，有誰會不同意所有資訊必須透明？就連在2屆總統任內，都扮演著領導美國應對新冠病毒的佛奇（Anthony Fauci）博士，也呼籲人們應該對病毒的起源保持透明。」

▲拜登指出，情報機關對疫情起源有「動物傳染給人類」和「實驗室外洩」2種推測。（圖／達志影像／美聯社）

在參議院進行投票前，拜登發布聲明指出，情報機關對疫情發生的可能情況有2種推測，其一是病毒通過動物傳染給人類，其二則是病毒意外從中國武漢實驗室洩漏。所謂的「實驗室洩露論」最初被川普政府的批評者嘲笑為陰謀論，並在今年2月開始在Facebook上受到審查。

然而，福斯新聞本週從川普時代的一名國務院官員那裡了解到，武漢P4實驗室有幾名工作人員早在2019年11月中旬就已染病，而《華爾街日報》日前也引述先前未公開的美國情報指出，3名來自武漢病毒研究所的研究員，曾在2019年11月求醫，這些時間點都正好落在中國公開新冠疫情前的1、2個月。

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