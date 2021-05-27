美FDA高度評價南韓防疫！迅速篩檢成「K-防疫」法寶　秒揪確診者

▲美國FDA高度評價南韓建立起迅速的篩檢制度，圖為首爾市中心的臨時篩檢站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情爆發今超過1年，其中南韓因新天地教會群聚感染，成為全球繼中國以後的第2個疫情大規模爆發國家，不過憑藉著政府部門與民間業者合作，研製出篩檢試劑、建立快篩制度，加上倚靠個人情報數據，得以在短時間內揪出確診者，大幅降低感染規模。對此，美國食藥局給予高度評價，稱為「有益的防疫經驗」。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，美國食品藥物管理局（FDA）於當地時間25日發佈一項名為「南韓如何應對新冠肺炎」（South Korea's Response to COVID-19）的報告，內容聚焦在南韓政府透過投資，與民間企業展開迅速合作，短時間內建立起一套值得信賴的篩檢與緊急核准制度。

報告書指出，「南韓抗疫經驗未來可能有助於考慮事項，因此（報告書）針對當時媒體報導與南韓政府所公開的抗疫戰略資訊，進行檢討。」

該份報告將此次南韓新冠抗疫上迅速篩檢取得的成功經驗，歸功於2015年MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒）時所記取的教訓，南韓政府在新冠疫情時積極投資篩檢技術研發，讓相關業者得以迅速研發篩檢試劑等產品。

南韓政府借鏡美國的緊急使用核准（EUA）制度，並在2015年MERS危機後修訂傳染防治相關法條，授權政府與相關防疫當局得以在傳染疾病爆發時，蒐集確診患者、疑似患者與接觸者等人的個人資訊。

美國FDA強調，「當新冠疫情爆發時，南韓選擇透過篩檢制度，在短時間以內早期揪出確診者。南韓疾病管理廳自行研發篩檢，在2020年1月底投入使用，同時與民間業者進行接洽，鼓勵業者研發篩檢試劑產品、申請EUA。一旦緊急使用申請被核准，政府保障購入一定數量篩檢試劑與產品，緩解業者在進行相關研發時面臨的財政威脅。」

美國FDA表示，「南韓研發出頗具效率、且遍及全國的篩檢系統。透過公共部門與民間業者達成的合作夥伴關係，倚靠被大量製造、且受到批准的數十項篩檢用品。」

另外，報告中也指出，南韓政府透過信用卡交易紀錄、監視器影像等蒐集並分析個人情報，建構出一套大規模追蹤確診者與密切接觸者的系統。

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