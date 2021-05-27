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婦慘遭大狗「硬上」！纏鬥3分鮮血爆出連滾帶爬　死亡血腥畫面曝

▲▼南韓59歲婦女登山時慘遭大型犬攻擊，最後失血過多慘死。（圖／翻攝自Youtube@YTN news）

▲南韓59歲婦女登山時慘遭大型犬攻擊，最後失血過多慘死。（圖／翻攝自Youtube@YTN news）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓日前發生一起駭人聽聞的大型犬攻擊婦女事件！京畿道南楊州市一名50多歲的婦女22日前往深山散步，卻遭疑似為黃金獵犬的狗攻擊，手臂被緊咬不放，雙方搏鬥至少3分鐘，最後婦女連滾帶爬下山，倒臥在一處工廠前，頸部流滿鮮血，緊急送醫後1小時內傷重不治身亡。事發後，該名犬隻處於被安樂死的危機。

根據韓媒《中央日報》、《Edaily》報導，本月22日下午3時25分，59歲的婦女A某前往京畿道南楊州市真乾邑思陵里一處深山，卻慘遭身長150公分、體重約25公斤左右的大型黃金獵犬攻擊。目前該犬隻已被捕獲，送往保護動物機構安置。

從韓媒《YTN》公開的監視器影像，當時A某身穿紅色上衣，在登山時巧遇黃金獵犬攻擊，手臂被犬隻緊咬不放，A某慌張下山的模樣剛好被監視器拍攝到，只見人狗展開長達3分多鐘的搏鬥，之後狗從畫面中消失無蹤，A某拖著被攻擊的殘破身軀，耗盡力氣走下山，倒臥在馬路對面的工廠旁，被工廠員工發現時滿身鮮血。

隨後119人員抵達，發現A某的後頸流滿鮮血，送醫1小時後卻還是傷重不治身亡。家屬同意媒體公開監視器影像，一方面是警戒世人、一方面希望藉此揪出該隻黃金獵犬的主人。

不過根據警方事後在事發處附近找到犬隻飼育繁殖業者，業者在看過監視器影像後，表示該犬隻的犬種與自己飼養的狗不同，否認自己為飼主。警方研判，該名犬隻極可能是流浪犬。附近居民則向警方表示，早從今年3月就有看到犬隻在附近出沒。

專家表示，該隻大型犬也可能不是黃金獵犬，而是薩摩耶犬與豐山犬的混種。

報導指出，若還是無法找出該犬隻的飼主，將無法替被害者家屬在民法、刑法上究責，而該該犬隻恐怕將於不久後被安樂死。根據CBS電台《金賢貞的新聞秀》今（27）日內容，有聽眾表示大力支持安樂死該犬隻；不過也有聽眾不太贊同，表示願意主動認養該犬隻。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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