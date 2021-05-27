大媽超商餐盒「每個摸一遍再放回去」　正義女識破原因氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

屏東一名女網友27日一早在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，剛剛在超商購物，看到一名婦人同樣的商品每一盒都摸一遍，讓她超級傻眼，「現在疫情不適合再這樣，挺不衛生的。」

▲網友建議，如果怕買回家的東西被多人摸過，可以自己用酒精再清潔一次表面。（示意圖／記者周宸亘攝，非本文事發地點）

原PO提到，27日早上去超商買生菜沙拉，前面剛好有一名婦人也在挑選，為了保持社交距離，她就先站在後面等，沒想到竟然目睹婦人把同樣的商品每一盒都摸一遍，看一看又放回去，似乎是在挑日期比較新的，「不能相中哪一盒，拿了就走嗎？我記得當日配送日期都是一樣的啊。」

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原PO感嘆，婦人這樣摸來摸去，讓她想到每次去菜市場或水果攤，總會遇到更多這類型的人，每一顆水果都要摸一摸、捏一捏再放回去，沒有要買也硬要拿起來捏一捏，「平常沒疫情期間，我當作沒看到，但現在疫情不適合再這樣，挺不衛生的。」

其他網友看完也紛紛留言表示遇過類似的狀況，「還有那種戳麵包的」、「基本上這種人最容易中鏢」、「傻眼，超商幹嘛這樣挑」、「當餐要吃的真的不用挑，超商食品要刷條碼，不會賣過期的」、「我當店員的，看到這種都翻白眼」。也有熱心網友分享自己的小祕訣，如果真的不放心，回家可以拿酒精將買回來的物品表面再噴過一次，「不然光想就覺得怕。」