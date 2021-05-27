在家狂做人？他一開Pornhub嗨見「3分鐘神片」　網見綑綁：硬了

▲Pornhub也有製作麵包教學片！（圖／翻攝Pornhub）



網搜小組／劉維榛報導

全球知名成人網站Pornhub，日前一夜之間刪光900多萬部「壞壞片」，讓老司機們欲哭無淚！如今本土疫情大爆發，民眾在家追劇耍廢，夫妻也趁機會做人，一名男網友瀏覽Pornhub時，還驚見「3分鐘的手作片」，以及電線綑綁的教學片，讓他驚呼，「真的震撼到我了！」

一名男網友在《Dcard》噴笑直呼，昨日心血來潮打開Pornhub，意外發現有一部「南瓜麵包」手作影片，至今有2萬4千多點閱量，讓原PO不禁笑虧，「網站越來越人性化了，不止可以學到微積分，還可以教我做南瓜麵包！」

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畫面可見，男主角一口大陸腔調，花了3分鐘細心解說如何製作，從蒸煮南瓜泥，打蛋黃手攪麵糊，一直到進烤箱，以及最後成品綿密出爐。不僅如此，原PO還又大發現，網站也有電線綑綁的教學片。

「真的震撼到我了，Pornhub不只讓你舒壓，還讓你成為生活小管家！」原PO笑歪直呼，自己有生以來第一次認真看完一部片，「以後我小孩看A片，我大概不會擔心了，因為他有可能在上面學到的不止是手槍了，有可能還教他怎麼做麵包、修水電！」

▲還有電線困綁片！（圖／翻攝Pornhub）



文章曝光後，底下老司機朝聖笑歪，「昨天我還看到有金瓶梅，看來也可以增加文學素養了」、「剛剛看他的電線捆綁方法看到硬了，是正常的嗎」、「想到之前的收藏都不見了，就很難過」、「我還看過在上面教化妝的呢」、「之前有看到清大還交大的教微積分，蠻有趣的」、「修水電在Pornhub很正常啊，是不是誤會了什麼」。