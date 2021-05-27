18縣市亮高溫燈號！台北等4區「熱飆38℃↑」　午後降雨熱區曝

▲全台18縣市亮起高溫燈號。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風沉降影響，今明兩日天氣特別炎熱，全台18縣市亮起高溫燈號，中央氣象局表示，台北市、南投、花東縱谷、南部近山區河谷等地區將有38度以上高溫，台東地區還會有焚風，午後西半部、東北部則有午後雷雨。

氣象局預報員王君賢表示，今明兩天受到副熱帶高壓影響，各地都是多雲到晴的天氣，清晨到上午期間，中南部沿海、澎湖地區有零星降雨，西半部、東北部有午後降雨，不過雨勢都不大。

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而今明兩天高溫較高，各地白天高溫可達35到36度，台北市、南投、花東縱谷、南部近山區河谷等地區將有38度以上高溫，台東地區還會有焚風發生。氣象局長鄭明典表示，今日北、中、南、東一起熱，明天還會更熱。

▲今明兩日天氣將特別炎熱。（圖／記者李毓康攝）

明晚開始到周六滯留鋒逐漸接近台灣，西半部、東北部將出現短暫陣雨或雷雨，周日到下周二則是未來一周天氣最不穩定的時間，受到滯留鋒影響，將出現短時強降雨，西半部、東北部有局部大雨或豪雨，其他地區也有陣雨或雷雨。

另外滯留鋒影響期間，將不定時出現中小尺度對流，帶來瞬間大雨或雷擊、強陣風等，預計下周三鋒面北抬，台灣雖仍有局部陣雨或雷雨，不過降雨將會趨緩。