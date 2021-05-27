無症狀者恐成防疫破口！「潛在風險」上街購物、聚會　比率達5分之1

▲無症狀者未發現自己染疫，依然上街購物、聚會，可能是造成社區傳播的潛在因素。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣近期新冠肺炎本土疫情大爆發，醫療量能面臨崩潰，在病毒大量潛入社區後，就發現部分確診者尚未出現任何症狀，顯示出人類在防堵病毒傳播上充滿挑戰，無症狀者造成的病毒傳播無法被輕忽。世界知名科學期刊《自然》（Nature）在專文中指出，平均有5分之1的確診者屬於無症狀，不過其病毒傳播能力較有症狀者低。

《自然》（Nature）引述先前的實驗數據表明，平均每5名確診者中，至少會有1名確診者屬於無症狀，由於無症狀者和有症狀者相比，較不易咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，在病毒傳播機率上自然相較低，傳染率足足低了42%，不過研究人員仍對無症狀者在大流行上是否扮演「無聲的存在」上存在分歧。

根據定義，新冠肺炎無症狀感染者須符合2項必要條件，一是篩檢時結果必須呈現陽性，二是病程中未出現任何症狀。不過，世衛組織（WHO）卻指出，其實屬於登記在案的「無症狀」確診病例非常少，因為當患者被定義為無症狀者時，多半是在篩檢結果出爐時，而當下患者尚未開始出現類似症狀，直到過了所謂的空窗期，在病程開始演變後，才出現類似病症。

先前世衛組織派遣團隊前往中國湖北省武漢調查時，就發現原先被歸類為無症狀者的患者，有高達75%的人在後續開始出現類似症狀。而所以無症狀者難以被定義與分辨，在於多數患者其實沒有察覺到自己有類似症狀，且無法區分新冠肺炎症狀與其他病症的差別，如輕微發燒、咳嗽、疼痛等容易被忽略，或錯認為過敏所導致。

文章中指出，為求保全醫療量能，全球多數國家多半針對出現類似症狀、或有相關活動史的患者進行優先篩檢，導致無症狀者在不知情的狀況下未進行自我隔離，依舊上街購物、出遊、多人聚會，造成病毒有可能因此擴散至社區內。

學者警告，無症狀患者還是能透過說話、唱歌、吼叫等，藉由噴出微小飛沫傳播病毒，甚至處在寒冷地區時所呼出的霧氣也可能存在著病毒。

彭博公共衛生學院流行病學者Andrew Azman在研究中指出，「社區中大量相互作用的『無症狀感染者』所造成的實際公共衛生風險與負擔表明，相當一大部分的傳播事件為無症狀傳播所導致。」

一般而言，無症狀者潛伏期長達14天，胸部X光未出現明顯異常，檢測陽性者雖攜帶病毒卻未被感染；輕症患者約佔總確診者比率為48%，出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛、嗅味覺喪失等典型症狀，潛伏期為5至6天；而重症患者則佔9%，出現呼吸困難、嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群、多重器官衰竭甚至休克等。

文章中指出終結疫情的唯一途徑，那就是人們應持續採取措施有效減少病毒傳播，包括如實配戴口罩、保持社交距離，無論眼前的人是否唯有症狀、或是無症狀的病毒帶原者。

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