知名YouTuber拍賣手做藍寶堅尼　近30萬台幣收入全捐出

實習記者陳培鈞／綜合報導

紐西蘭的YouTuber瓊斯（David Jones）買不起藍寶堅尼，便用紙板打造一輛藍寶堅尼，後來因為家裡放不下，他便把紙板藍寶堅尼放上網拍賣，沒想到竟以10,420美元（約新台幣28.9萬元）賣出，他將收入全捐給奧克蘭的兒童醫院（Starship Children's Hospital），獲得網友一致好評。

綜合外媒報導，22歲瓊斯是位知名的YouTuber，擁有50幾萬的訂閱數，他在去年和朋友到洛杉磯旅遊時，租了一輛藍寶堅尼，當時駕駛的快感，讓他難以忘懷，加上買不起真的藍寶堅尼，他便決定自己打造一輛。

▲紙板藍寶堅尼。（圖／擷取自davidsjones youtube）

瓊斯用1個星期，完成藍寶堅尼的外觀，再用1個半星期，來製作驅動骨架方向盤以及馬達等，總共花了2週半才完成這台長3.78公尺、寬1.65公尺的紙板車，但由於家裡倉庫放不下，他便將紙板藍寶堅尼上網拍賣。瓊斯表示，會賣這輛車，是因為車庫裡沒有足夠的空間，但他不想把它扔進垃圾桶，便決定拍賣這輛紙板車，用來籌措星際飛船的資金。

瓊斯原本以為，自己的作品只能賣50元美金（約新台幣1390元），沒想到竟有132名買家出價，最後以10,420美元（約新台幣28.9萬元）的高價賣出，還附上產品說明書、一張藍寶堅尼海報及修理包，配件豐富到就像原廠車一樣。

▲紙板藍寶堅尼，意外賣出近30萬台幣高價。（圖／擷取自 davidsjones youtube）

瓊斯將賣車收入，全數捐給奧克蘭的兒童醫院（Starship Children's Hospital）藉此幫助更多的人，他的善舉也受到大批網友讚賞，紛紛留言「這是我看過最棒的影片」、「身為紐西蘭人感到驕傲」、「好小子，藍寶堅尼真的很厲害」。