美中貿易代表首次通話！　戴琪：持續檢視雙邊貿易關係

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）27日上午和中國副總理劉鶴進行視訊通話，這也是美國總統拜登上任以來，中美雙方進行的第一場貿易對談，不過，雙方並未說明，何時會重啟貿易談判，美國商務部僅表示，戴琪會持續檢視美中貿易關係。

中國商務部表示，雙方以平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流，都認為發展雙邊貿易非常重要，同意繼續保持溝通。美國商務部也指出，戴琪和中方討論了拜登政府以勞工為中心的貿易政策指導原則，並強調會持續檢視美中貿易關係，她也期待和劉鶴做出進一步討論。

戴琪對談前接受《路透社》訪問時表示，第一階段貿易協議應該要從「中美整體貿易和經濟關係仍非常具有挑戰性」的背景下來看，「第一階段貿易協議很重要，但這只是雙方複雜關係中的一部分。」

中美雙方在2020年1月、新冠肺炎疫情爆發前簽屬了貿易協議，中國承諾在2020和2021年增加2000億預算採購美國製品，並承諾放寬金融服務、農業生物技術的壁壘，並採取措施保護美國智慧財產權，但現階段的協議尚未解決美國對技術轉讓，以及中方對國有企業大規模補貼的擔憂。

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