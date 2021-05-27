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超級富豪選擇「亞洲1國」躲疫情　彭博：全球最安全避風港

▲▼新加坡。（圖／取自Pixabay）

▲報導指出，對超級富豪來說，在新加坡定居相對容易。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／編譯

彭博報導，來自世界各國的超級富豪為了躲避疫情，選擇來到亞洲的新加坡，視此為「全球最安全避風港」。如今資金正在新加坡四處流動，房地產、賓利銷售等價格飆升中。

文中提到，新加坡長期以來吸引中國、印尼、馬來西亞的有錢人前來旅行，包括購物、去賭場或去世界級診所做體檢，但新冠疫情大流行改變這一切，加上香港政治動盪，促使許多富豪大亨及其家族在新加坡停留長達數月。

自2019年底以來，當地專為富豪家族提供投資財富管理的私人公司數量翻倍，如今約有400家，且私人高爾夫俱樂部會員需求飆升，房地產出現自2018年以來的最大漲幅，米其林星級餐廳在近期防疫措施實施之前，始終人滿為患。

新加坡並未透露關於其超級富豪移居相關細節，但消息指出，這群「新移民」其實帶來不少業績。銀行業者透露，中國客戶的新開戶數量排名第一，接著是來自印度及印尼的客戶；Smile集團創辦人哈里什巴爾（Harish Bahl）也說，「自疫情爆發以來，來自世界各地的億萬富翁在新加坡停留的時間變長，包括中國、印尼、印度、美國的有錢人。」

對超級富豪來說，在新加坡定居相對容易。依據全球商業投資者計畫，符合條件的企業主或家族只要投資當地企業250萬新幣或放入投資基金等，就能取得永久居留權。

海外人士湧入推動新加坡房市發展，當地商人趁此抓住商機。但香港城市大學政治經濟學講師卡羅爾（Toby Carroll）也說，這些明顯可見的財富可能帶來不滿情緒，「對大多數的人來說，這也意味著面臨包括住房在內的生活成本增加等負面影響，這對社會凝聚力相當不利。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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