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美駐中國大使曝光？　拜登「緊張局勢」提名前北約特使伯恩斯

▲▼拜登將提名伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使與洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）出任駐印大使。（圖／達志影像／美聯社） 

▲拜登預計提名伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國總統拜登傳出即將提名新任外交大使，其中包括美國前國務院高級官員伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使、洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）出任駐印度大使，公布時間尚未確定。白宮拒絕回應相關傳聞，指出「在正式宣布以前，沒有人是最終選擇。」

據《美聯社》報導，伯恩斯與賈西提一但獲得參議院認證，將在美中緊張關係與印度疫情爆發等關鍵期間上任。拜登26日要求美國情報員「加速」調查疫情源頭，包括中國實驗室等線索，並針對中國暴力鎮壓香港民眾、剝奪新疆少數民族人權與強制性貿易等行為，頻繁向習近平施壓。而印度疫情嚴峻，死亡人數持續飆升至全球第三高，僅次美國與巴西，專家也指出，實際數字高出很多。

伯恩斯曾在小布希（George W. Bush）總統執政期間擔任副國務卿，也分別出任美國駐希臘大使與北約特使等，現任「阿斯彭戰略集團」與「阿斯彭安全論壇」執行總監，並任教哈佛大學國際關係與外交學院。

▲▼拜登將提名伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使與洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）出任駐印大使。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登將提名賈西提（Eric Garcetti）出任駐印大使。（圖／達志影像／美聯社）

賈西提則為拜登團隊核心成員，曾擔任全國競選主席與副總統審查委員，而在洛杉磯因緩解交通堵塞、加強地震安全、掌控疫情等政策受到外界認可，卻也因失敗街友政策飽受外界質疑，評價兩極。

華府12日傳出，選定芝加哥前市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）擔任駐日大使、前副國務卿奈德斯（Tom Nides）擔任駐以色列大使，但2項提名皆未公布。

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