美2歲女童IQ高達146…還能背元素表！　入選「門薩」最年輕成員

▲年僅2歲的奎斯特智商高達146。（圖／翻攝自IG／@itsmejit）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州2歲女童奎斯特以146分的高智商，成為門薩俱樂部最年輕的成員，她大概 1歲半的時候就能記得所有英文字母，2歲就能背元素週期表。不過這也代表著沒有任何一家幼稚園能滿足奎斯特的需求，因此她的母親覺得自己開間幼稚園，確保女兒可以有個快樂的童年。

住在洛杉磯、年僅2歲的奎斯特（Kashe Quest）是世界頂級高智商組織門薩（MENSA）最年輕的成員，她1歲半的時候就能記得所有英文字母，還能辨識顏色和形狀，到了2歲已經能按照輪廓認出美國50州、認得元素週期表，還懂得50個手語，現在也正在學西班牙文。

奎斯特的媽媽阿特瓦爾（Sukhjit Athwal）說，奎斯特從小記憶力就很好，而且學東西的速度非常快，且對於學習這件事非常有興趣。據了解，她在IQ測驗的分數是146分，只要145分以上就能被視為「天才或接近天才」，而全美的平均智商為100分。

阿特瓦爾表示，因為他們無法找到滿足奎斯特需求的幼稚園，所以擁有教育背景的她決定自己開一間，「我們一切都按照奎斯特的節奏來，不強迫她做任何事，只希望她能保有童年，因為到最後，她還是個兩歲的孩子，她一樣會跟我們討價還價、發脾氣。」



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