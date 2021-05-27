鮮血、屎尿擦不完！醫院清潔員坐地累癱　她不捨：做夢都在擦病床

▲民眾湧入快篩站。（圖／記者宋良義攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一袋袋比膝蓋還高的醫療垃圾袋，都是誰在丟？」一名女網友感慨，醫院如戰場，急救傷患會產生垃圾、噴濺血液，甚至床上遺留排泄物，如今新冠疫情爆發，讓廢棄垃圾也爆增，所幸有一群清潔員們，默默替大家清掃善後。原PO有感而發直呼，這些清潔員幾乎都是長輩，但他們的壓力「實在不比醫療人員小。」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，在新聞看到一張「醫院阿姨」累攤的畫面，讓她感到非常揪心，無奈的是，阿姨也只能席地而坐稍作休息，因為喘息一口氣後，眼前還有堆積如山的醫療廢棄物，與隔離衣穿脫整理，以及還要不斷的擦拭病患移動的任何足跡。

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新冠疫情讓醫療量能達到緊繃狀態，原PO透露，每天看著醫療廢棄物「一袋又一袋的產生」，尤其醫護搶救傷患時，勢必會產生垃圾、清潔噴濺的血液、沿著床邊滴下的排泄物，現場一片狼藉不堪，都得靠清潔阿姨善後清掃。

原PO心疼直呼，其中一位清潔員壓力過重，連晚上都在做惡夢，「夢到一直不斷輪迴擦床。」除了前線打仗的醫護，原PO認為，這些清潔員更是防疫的無名英雄，「她（他）們有的都是比我們年長的長輩，但卻在醫院承受莫大壓力及恐懼，身體的疲累加上心理壓力，實在不比醫療人員小。」

▲醫療廢棄物堆積如山。（示意圖／記者陳政錄攝）



文章曝光後，引發萬名網友暖哭回應，「前線人員辛苦了，我們會乖乖待在家的」、「看到清潔人員的薪水，你會覺得更可憐」、「所有在這場抗疫戰爭付出的人辛苦了，向他們敬禮」、「向你們深深一鞠躬」、「在這說感謝還不如自身做好戴好口罩、減少群聚、沒事少出門、勤洗手，不要再白目的增加他們的負擔，對他們就是最好的感謝」、「清潔人員真的很偉大」、「也不只他們，大眾運輸工具從業人員和運輸業清潔人員，不也承擔著高風險，想自費打疫苗還輪不到呢」。