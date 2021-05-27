每天追「北市記者會」沉重到不忍看！鄉民像看災難片：有絕望感

▲柯文哲26日開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者黃可昀／綜合報導

雙北首長近期每天都會召開記者會，說明最新疫情對策，2場記者會的觀看人數也每天持續上升，越來越多人關注雙北疫情，但有網友發現，「然後連看了好幾天後，越來越有不敢看下去的感覺」，甚至有種「戰爭」的氛圍，現在正處於戰況膠著的環節，「明明就是記者會，怎麼會感覺在看災難電影...有沒有人生就是電影的卦？」

原PO在PTT表示，最初會開始看北市記者會是想關心疫情，連看了幾天下來，卻感覺越來越恐懼擔心，「很像那種在戰場上的指揮官，看著自己的士兵在前線廝殺，戰況很膠著，然後自己戰術變化一直奮力應對阻擋進攻」，雖然每天看起來都有暫時擋住病毒攻勢，但後續支援來不及補上，所以每天都只能想辦法用現有資源「再撐一下」。

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▲新北市長侯友宜也每日開記者會說明。（圖／新北市政府提供）



他認為，讓他最心慌的是這種「快彈盡糧絕還不知道支援何時會來」的處境，看著北市記者會每天報告最新狀況，讓一線人員有心理準備，但每日新增病例動輒上百人，不禁覺得整場疫情來襲都像是災難片一樣戲劇化。

網友也感嘆，「氣氛很沉重，不像1400那場」、「一直是比災難電影還真實上演啊」、「台北反映真實情況，中央在維穩」、「看完兩點的還以為在不同世界線」、「醫院前線真的很慘烈，感受得到絕望感」、「這真的是戰爭啊，歷史上瘟疫死的比戰死的多很多。」