只為填飽肚！22歲人妻「坐救護車」淪洩慾工具　司機揪友輪流性侵

▲印度一名22歲女子被救護車司機與其友人誘騙上車，慘遭輪流性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）
記者吳美依／綜合外電報導
印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生離譜案件，一名22歲人妻走在路上時，遇到一名救護司機與其友人，她聽見2名男子信誓旦旦地表示「可以提供好吃食物」，立刻不疑有他坐上車，未料竟被載往荒郊野外輪流性侵。
綜合《印度時報》、《不滅之光報》報導，人妻24日慘遭狼爪後脫困，已經前往警局報案，說出自身遭遇，並且前往醫院接受檢查。當地警官蘇倫德拉（Surendra Pancholi ）於26日證實案情，他透露，2名嫌犯目前已經被拘留，正在接受偵訊審問。
事實上，印度已經不是首次發生類似事件。中央邦4月驚傳一名43歲婦女遭男護士性侵，且病情急速惡化，即使裝上呼吸器，仍在案發24小時內過世。另一名45歲輕症婦女15日幸運住進當地醫院Paras HMRI，病情卻突然急速惡化，19日病逝，事後調查才揭發3名醫護性侵病患，甚至疑似為了「封口」強迫插管的風波。
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