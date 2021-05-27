東奧7月照常辦！美專家提「緊急解方」　最安全只剩1選項

▲東京奧運因新冠肺炎延期，預計今年7月23日開幕。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

日本東奧因疫情延期，預計今年7月23日開幕，但各國尚未擺脫病毒，東京也仍處於緊急狀態，僅5%人口接種疫苗。美國4名學者投書《新英格蘭醫學雜誌》建議，世界衛生組織（WHO）應召開緊急委員會，網羅各方專家與運動員代表，制定一套嚴謹、科學的風險評估與管理方法，但如今距離開幕不到2個月，取消奧運或許才是最安全的選項。

東京奧運賽程2周以上，將吸引來自200多國的1.1萬名運動員、4000名工作人員。雖然輝瑞、BioNTech提議捐贈疫苗，卻無法確保所有人事前施打，因為仍有100多國尚未批准疫苗，缺乏取得途徑。此外，一些運動員可能擔心疫苗影響運動表現，或者排擠醫護與年長者資源，不願施打。

明尼蘇達大學流行病學家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）等4位學者認為，國際奧委會（IOC）如期舉行奧運的決定，缺乏堅強科學證據支持，「也沒有認知到量體溫、戴口罩等防疫措施的侷限性」，不僅忽略接觸發生的方式、導致接觸的因素，以及哪些參加者可能面臨最高風險，更未效法其他大型運動賽事的防疫措施，例如實施住宿一人一室、每日至少檢測一次、利用穿戴裝置監測接觸情況等等。

學者們建議，國際奧委會應該根據活動與場地，將賽事區分為低、中、高度風險，並且依據不同等級，提供相應防疫措施，保證每個人的安全。舉例來說，帆船、射箭、馬術等戶外賽事可能歸為低風險；足球、橄欖球、曲棍球等無法避免密切接觸的戶外賽事可能屬於中度風險；拳擊、摔角等密切接觸室內賽事為高風險。

另外，國際奧委會也應解決場地差異帶來的防疫問題，非賽事場地、較小密閉空間都須多加注意，例如公車、餐廳、旅館、體育館，這些地方都可能距離大量人潮，染疫風險比戶外更高，通風系統必須改善。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

