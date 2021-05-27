前線醫血淚信「和死神搶命」不敢回家！求遵守防疫：別讓心血白費

▲前線醫生泣訴：我們也是血肉之軀。（圖／翻攝自Facebook／馬來西亞衛生部）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，全球醫護人員站在抗疫前線，整整一年多的時間都無法鬆懈。馬來西亞一名醫生日前聲淚俱下地懇求民眾，請務必遵守防疫措施，「我們正面臨一場沒有砲火的戰爭，醫護人員也是血肉之軀，請不要浪費我們的心血。」

馬來西亞衛生部日前在臉書轉發一名前線醫生的公開信，這名醫生呼籲民眾請遵守防疫措施，不要存有僥倖的心態出門，「從疫情發生以來，我們所有醫護都面臨著一場沒有砲火的戰爭，我們正在打擊疫情的防線上，我們必須從死神手中搶救生命，但我們也是血肉之軀。」

他提到，醫護人員在前線要戴2層口罩、2層鞋套、5層手套、眼罩外面還需加1層面罩，而穿上這些裝備之後，每5個小時才輪班一次，這段期間無法吃喝，更無法上廁所，「全身包得密不透風，不僅行動困難，脫下個人防護裝備時更是全身濕透酸澀，臉上佈滿眼罩勒痕，有些醫生體力不支、受傷還是休息一下後立刻回到前線。」

▲吉隆坡一間醫院外的大型壁畫向醫護致敬。（圖／達志影像／美聯社）



這名醫生在信中用了大量哭泣的表情符號，希望民眾可以重視疫情，不要浪費醫護人員的努力和血淚，「我們也有家人，我們不顧自身安危、是生是死，就是想從死神手中搶救人命，這一切努​​力都只為戰勝病毒，好讓我們的親友有一天可以摘下口罩，大口呼吸新鮮空氣。」

他說，如果每個人都覺得離開家一下子沒問題，每個人都只關心自己快樂與否，那麼先前所有與新冠病毒抗爭的心血將全部白費，「你認為家是一個無聊的地方，但對於我們抗疫的第一線醫護人員和軍警來說，那是一個我們想回去又無法回去的地方。」

►33秒心碎影片瘋傳！馬來西亞日增7289例創新高 隔離中心慘況曝

►「最後一次視訊」染疫母病床上闔眼 孩子隔空哭喊：媽媽醒來！

►穿防護衣中暑癱坐 10秒「心痛畫面」惹哭萬人！醫護怒曝前線悲劇

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast