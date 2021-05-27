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15萬劑新配送疫苗明開打！雙北優先條件曝　6月前還有疫苗抵台

記者黃翊婷／綜合報導

第三批41萬劑AZ疫苗今日（27日）起開始配發，目前先發送15萬劑至各地，最快明日（28日）就能開始施打。而受到這波本土疫情衝擊最嚴重的雙北地區，以「尚未接種的第一類至第三類人員」為優先對象，其他縣市則先以第一類人員為優先。

▲▼食品藥物管理署完成COVAX輸入第二批AZ疫苗檢驗 並核發封緘證明書。（圖／食品藥物管理署提供）

▲食藥署完成COVAX輸入的AZ疫苗檢驗 並核發封緘證明書。（圖／食品藥物管理署提供）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在25日的記者會上提到，這批41萬劑的AZ疫苗將從27日起陸續配發到各縣市，最快28日就能開始施打。而依照指揮中心規劃，這41萬劑疫苗將會優先安排讓專責病房的醫護人員施打，其次是其他醫護人員以及從事防疫工作的人。

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至於全台疫情最嚴重的新北市以及台北市，根據《自由時報》報導，雙北地區會優先開放給尚未接種疫苗的第一類至第三類人員施打，也就是醫事人員、中央及地方防疫人員、高接觸風險第一線工作人員，其他縣市則先以第一類人員為優先，但不包括第一類至第三類人員同住者以及自費民眾接種。

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

▲新配送的疫苗最快明日就能開始施打。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，現階段民眾最關心的是，台灣到底能不能取得足夠的疫苗劑量，事實上，台灣先前透過COVAX配得102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑在4月初抵台。對於近期是否還會運送疫苗至台灣，COVAX回覆《聯合新聞網》，依照目前規劃，最慢6月底前就能完成運送。

面對國內疫情與疫苗的問題，總統蔡英文表示，現階段已經採購AZ和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠，或是透過COVAX向原廠洽購，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡英文強調，包括外購和國產疫苗，我們已經購買將近3000萬劑，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗，「我們盡全力加速到貨，讓我們在8月底能夠有更多疫苗」，提供給國人接種；此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

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