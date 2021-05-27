彭博全球防疫韌性排名劇變！　台灣「重跌出前10」紐西蘭重回第1

▲國軍化學兵各地進行消毒，圖為化學兵進駐屏東縣潮州鎮。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

文／中央社紐約25日綜合外電報導

彭博今天公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫韌性最新排名，台灣掉至第15；而上個月第一的新加坡等多個亞洲經濟體，名次也都下滑，疫苗接種作業領先的國家名次則持續攀升。

本月跌幅最大的7個國家，都是過去防疫有成的亞太國家。台灣和日本因COVID-19疫苗接種緩慢導致病例湧現，雙雙跌出前10名，從原本的分居第5和第7，來到第15和14；同時，東南亞和南亞部分國家爆發全球最嚴峻的疫情，也連帶拖累排名。

反之，美國和歐洲部分國家則因疫情趨緩，名次持續穩健攀升。在疫苗保護力逐漸發揮效果下，這些國家重新開放旅遊、取消口罩佩戴令，一步步脫離COVID-19陰影。英國提升7個名次來到第11，美國則攀至第13。

▲台灣跌出前10。（圖／記者張靖榕製作）

這次排名大洗牌反映出疫苗接種影響力足以改變全局，特別是突破性傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗的推出，這種疫苗不僅預防重症和死亡，似乎也能遏止病毒擴散。隨著歐洲加速推動疫苗接種、各地解除封城令，法國、捷克和波蘭這次排名紛紛躍進2位數。

紐西蘭上個月痛失蟬聯了5個月的冠軍寶座後，本月重返第一。紐國幾乎完全根除COVID-19，人民生活如疫前般自由，唯一例外是無法出國旅遊。

病毒衝破台灣和新加坡嚴格邊境防線下，兩國恐陷入新一波封城、解封循環。台灣和新加坡積極因應疫情，近日新增病例只是部分已解封西方國家的一小部分而已。

台灣、新加坡與排名第3的澳洲、第9的中國和第10的香港，對病例都採取零容忍的處理方式。然而，相較於世界其他地區接受COVID-19為流行病，並繼續向前行，這種零容忍政策可能成為其致命傷。

而這個月排名敬陪末座的是阿根廷，因為當地病例激增，改寫先前紀錄，當局不得不祭出更鐵腕的防疫措施。

現在該探討的重點在於，印度和拉丁美洲出現的新變異病毒株，是否會成為美國與排名第4的以色列回歸正常的絆腳石，以及亞洲地區在疫苗競賽上是否能迎頭趕上。