全台酷熱「僅1縣市無高溫警示」　週六梅雨鋒報到！全台炸雷雨

▲台灣本島只有新竹市沒有高溫警示燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天由於「滯留鋒」北移、全台晴朗炎熱，台灣本島只有新竹市沒有高溫警示燈號。週六轉為「典型梅雨鋒」天氣型態，會有劇烈天氣發生、旱象可望能夠逐步紓解。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(27、28日)兩天「滯留鋒」北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部23至36度，中部24至38度，南部24至39度，東部22至36度。

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▲最新(26日20時)歐洲模式模擬，下週二(1日)20時「滯留鋒」仍在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。下週六(5日)20時「滯留鋒」已再度重返台灣，仍伴隨明顯雨帶(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

週六(29日)起台灣進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬週六「梅雨鋒」在北部近海，下週(30)日至週三(2日)「梅雨鋒」在陸地徘徊(左圖)，台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹、⋯)發生、且累積大量降雨的機率。缺水狀況可望獲得改善，但完全紓旱？ 光靠這5天可能還不夠。

歐洲模式第8至10天(3至5日)的模擬顯示，「滯留鋒」南北徘徊，先短暫北移至北部海面，後又再度重返台灣，配合增強的「西南氣流」，仍呈現明顯雨帶(右圖)。這種「典型梅雨鋒」的型態若能多持續幾天，逐步紓解旱象也是不無可能！不過，終究這已是第10天的模擬，理論上存在的「不確定性」，不該被忽視；故也不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。