癌末母離世「眼角掉淚」！兒急問：媽媽很痛嗎　暖醫一句話超感人

▲癌末婆婆過世眼角流出眼淚，兒子急問：「媽媽很痛嗎」。（圖／急診鋼鐵人Dr.魏授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

童綜合醫院急診部主任魏智偉26日在臉書分享，有一位癌末的婆婆日前在醫院過世後、眼角滲出淚水，兒子在一旁看了相當不捨，詢問他說「媽媽很痛嗎」，他則回覆一句話試圖安慰對方，場面相當令人鼻酸。貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「醫師，您給了很好的回覆，給了家屬最大的安慰」。

魏智偉26日在臉書粉絲團「急診鋼鐵人Dr.魏」表示，由於疫情持續升溫，導致醫院病床吃緊，有一名癌末婆婆在急診室等候床位，身旁則有一名兒子相伴，不料等候的過程中，婆婆的呼吸、心跳漸漸慢了下來，他趕緊請婆婆的兒子與老人家說說話，讓2人在最後相處的時光中道別、道謝、道愛。

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兩人道別過程中，他在一旁幫忙替婆婆蓋被子、把婆婆的身體調整成比較舒服的姿勢，不久後婆婆就離開了人世，此時他發現婆婆的眼角滲出了淚水，兒子在一旁也看見了，焦急地問他「媽媽很痛嗎」，他則回覆「她一點都不痛，只是捨不得你們」。魏智偉在文末感嘆「疫情雖然拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞」

其他網友看了文章後感動說，「當生命剩下最後一刻時，再多的眷戀也必須道別，所以生活不要有遺憾，愛真的要即時」、「婆婆您已經沒有病痛了，請跟著菩薩修行，一路好走」、「心好酸，阿嬤已經沒病痛了，一路好走」、「想到我媽媽走時也是流眼淚，我們一家人也哭泣跟她道別」。

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