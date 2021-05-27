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滿2000元送200元！王品美食購物網上線　熟食生鮮宅配送到家

▲滿2000元送200元！王品美食購物網上線　熟食生鮮一鍵送到家。（圖／王品提供）

▲美國Choice等級牛小排。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

全國三級警戒時間再延長，王品集團除了提供外帶、外送服務之後，加速推動「王品瘋美食購物網」正式上線，嚴選旗下各個品牌的數十款熟食與生鮮食材，讓大家不必出門搶物資，而且7月31日前單筆消費滿2000元，於結帳畫面輸入優惠碼即可現折200元。

王品優化原有的線上零售服務系統，推出「王品瘋美食購物網」，裡面五大選項分別是：手路菜、頂級牛肉、氣炸好物、生鮮良品、火鍋專區，其中石二鍋超人氣商品的烏龍麵、銷售量最好的丸子三兄弟芋香貢丸、爆濃海鮮球及蝦爆起司丸都買得到。

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▲滿2000元送200元！王品美食購物網上線　熟食生鮮一鍵送到家。（圖／王品提供）

▲王品嚴選粵式黑椒牛小排。（圖／王品提供）

在王品瘋美食購物網也可以買到與餐廳不同風味的牛排食材，例如粵式黑椒牛小排就是跟「王品牛排」同等級牛肉，採用第六到第八根肋骨牛小排，主廚以獨特的粵式黑胡椒醬汁醃製煨煮，香氣濃郁不辣，簡單復熱就能還原牛小排的鮮嫩多汁口感。

除了各式冷凍熟食外，網站上也販售最新鮮肉品及海鮮，包括美國CHOICE級無骨牛小排火鍋片、每片重達180~220g的挪威極厚薄鹽鯖魚等，讓民眾可以彈性搭配選購。

▲滿2000元送200元！王品美食購物網上線　熟食生鮮一鍵送到家。（圖／王品提供）

▲義式調味烤半雞。（圖／王品提供）

自即日起至7月31日止，於「王品瘋美食購物網」單筆消費滿2000元，於結帳畫面輸入優惠碼「coupon200」即可現折200元，每位王品瘋美食APP的會員都能享有2次機會、共計400元的優惠，預計有145萬名會員受益，還能同步累積瘋美食點數，可以折抵下次消費金額、1點等於1元。

▲滿2000元送200元！王品美食購物網上線　熟食生鮮一鍵送到家。（圖／王品提供）

▲麗緻餐旅集團線上購物亞緻餐飲近日新上架經典長銷麵包。（圖／麗緻餐旅集團提供）

另外，麗緻餐旅集團線上購物亞緻餐飲，也希望在防疫期間包辦大家的三餐、午茶與宵夜，像是購物車商品中有麗緻東坡肉、紅燒獅子頭、油封鴨腿、紅酒燉牛肉及天香小滷等館內餐飲的招牌菜色，近日新上架經典長銷麵包、法式傳統點心，共計44款，價格自75元起。雙北快遞當日送達，其餘縣市以-15˚C全程冷凍宅配到府，即日起至6月15日止全購物車任選3件85折、5件77折，滿千再免運。

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