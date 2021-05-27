快樂缺氧猝死增加！指揮中心要研擬血氧機「使用指引」

▲針對「快樂缺氧」的狀況，羅一鈞坦言，確實可能出現，等到血氧嚴重下降，搶救已經不易。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

本土新冠疫情爆發，更是時常出現「患者猝死」的狀況。對此，指揮中心26日坦言，患者的確會出現「快樂缺氧」的狀況，後續搶救較難，會討論血氧機使用的指引，也會補助地方政府，以防居家隔離者發生此類狀況而不自知。

台中慈濟醫院重症專科醫師黃軒日前表示，新冠病毒與一般病毒不同，會攻擊人體保護機制，導致血液流向肺臟受損部位，其他健康的器官因此減少，出現「隱形缺氧」的狀況，患者可能意識清醒，但症狀突然惡化，還容易出現猝死的狀況。

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▼指揮中心將研擬血氧機使用指引，補助地方政府。（圖／指揮中心提供）



對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，確實可能存在這種狀況，患者一開始沒有發覺，等到血氧嚴重下降，出現突發症狀時，搶救已經不易。

為了盡力避免類似狀況發生，指揮官陳時中說明，集中檢疫所都有配置，26日將討論血氧機使用指引，並補助地方政府，提供確診者居家隔離時使用。

而多久測量一次、數值如何才算異常，指揮中心討論完指引以後，將界定相關數值，提供民眾參考。

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