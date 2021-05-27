疫情在家吵不停？願意敗給你的「優質好老公」TOP5星座

生活中心／綜合報導

受到疫情影響，許多公司啟動「居家上班」模式，也讓不少夫妻有更多相處時間，因此產生更多摩擦，科技紫微網整理出願意敗給你的「優質好老公」TOP5星座，快來看看自己的另一半有沒有上榜！

▲快來看看自己的另一半，是不是在吵架時願意先退讓的優質好老公。（示意圖／CFP）



雙子男

[廣告]請繼續往下閱讀...

平常很傲嬌的雙子男，在吵架的時候會願意放下面子主動向另一半示好，因為他們捨不得看到心愛的人傷心難過，只要低個頭就能換到心愛的人一個笑容，對他們來說非常划算。

雙魚男

對感情相當看重的雙魚男，很注重跟另一半的關係經營，他們不希望越吵越淡，最後走向分道揚鑣，所以每當吵架時，他們會願意委曲求全，對他們來說，只要能維持好的關係，先低頭有什麼關係。

巨蟹男

責任感爆棚的巨蟹男，對心愛的人可以說是極致的呵護，也是一個以大局為重有擔當的男人，通常在吵架過後，會將自己的大男人主義先放在一旁，用撒嬌來換取和好。

牡羊男

脾氣來得快也去得快的牡羊男，在跟另一半吵完架沒多少後，就會忘記剛剛到底在吵什麼，還會主動跑過來跟愛人嬉皮笑臉，使另一半又好氣又好笑，就默默原諒他們了。

獅子男

超級大男人主義的獅子男平常絕對不低頭，但是在愛人面前，他們就像隻大貓咪一樣，吵完架後會後悔剛剛對另一半這麼兇，或許求和的方式會有些彆扭，但是你絕對可以知道他們是要來和好了。