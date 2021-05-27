加薩「童言女孩」獲救拒說話！　目睹母與哥姊4人被炮火炸死....

▲以巴衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

以巴衝突於21日凌晨2時（台灣時間21日早上7點）停火，巴勒斯坦一名4歲女童瑪麗亞哈提（Maria Abu Hatib）受戰火牽連失去了家人，只剩下爸爸還活著，讓他們幾乎痛失整個家庭，而她因受到強大的震驚始終無法再次開口說話。

綜合外媒報導，當轟炸來臨時，瑪麗亞哈提一家人正與鄰居一家慶祝穆斯林宗教節，這場轟炸造成10人喪生，包含瑪麗亞哈提的4名兄弟姊妹、媽媽、鄰居媽媽和鄰居小孩，而她的爸爸阿拉哈提（Alaa Abu Hatib）因外出購物而逃過一劫。

對此，瑪麗亞哈提的爸爸表示，購物返家後目睹到這令人心碎的畫面，4歲的女兒一動也不動的坐在廢墟上，而當時應該應該坐在3樓的女兒，搜救人員卻在1樓找到她的身影，直到現在，她都因為恐懼與震驚，都沒有再開口說過一句話。

▲以巴衝突讓許多人都失去親人。（圖／路透）

報導指出，目前尚無法釐清這起爆炸的原因，有可能是以色列空襲，也有可能是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的火箭射偏了，但是，以色列軍方表示，他們有證據可說明並無攻擊住宅區，很快便會公布。

以色列與巴勒斯坦「哈瑪斯」經歷11天的互相轟炸，釀成雙方共244人喪生，根據以色列警方表示，哈瑪斯與其他伊斯蘭武裝團體發射的火箭，已在以色列境內奪走12人性命，死者包括1名孩童、1名印度人和兩名泰國人。而加薩衛生部指出，以色列對加薩走廊的空襲造成232名巴勒斯坦人喪命，包含65名孩童，另有1900人受傷，現約有12萬人流離失所當中。