日韓粉絲搶票前還要1步驟！　寫信給偶像一定要說7個字

▲防彈少年團（BTS）以及BT21周邊商品相當火紅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

追星在各國發展出了不同的追星文化，即便基本的演唱會、簽唱會、專輯和周邊商品等方式類似，但在台灣和在日韓也有很大的差別，Podcast節目《宇宙人外信》在新一集節目中提到，日本粉絲如果想去看偶像的演唱會，除了要付錢買票外，還要先付錢加入官方後援會／應援團。

▲點擊收聽《宇宙人外信》聽萊恩與隔壁老王聊那些年的追星趣事。



中國大陸最近因狂粉挺明星票選，而買來大量保久乳倒掉只為了掃瓶身底部的QRcode，進而在網路上造成食物浪費的廣大爭議，甚至驚動到執政當局祭出法律管制。

透過時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，以此新聞為切點，簡單介紹主持人所了解的日、韓追星文化。節目中介紹到粉絲在日文中稱為ファン，發音近似中文的「換」，而在韓文則唸作팬（paen），跟中文的「飯」發音較為接近。而日韓追星族若想要看偶像明星的現場演唱會，並不是像台灣買票那麼簡單，而是還有一個步驟要做。

粉絲必須先付費加入官方俱樂部或應援團，才能取得「搶票資格」，之後再憑本事搶票，或是必須等官方抽籤決定究竟票落誰手，身為追星族之一的節目主持人隔壁老王就有過此經歷，她在節目中還更詳細解說了這樣的文化。

一個hardcore fan（鐵粉）對明星的忠誠度絕對要經得起考驗，不論明星站在生涯頂峰時，或是偶有挫折被外人所知時，鐵粉常常會想辦法和明星接觸。像是日韓的粉絲們時常會寫信給明星，內容是鼓舞人心的「我會一直支持你！」日文會寫成「いつも応援しています」，韓文則是「언제나 응원하고 있을게요」，兩個例句如何唸，在節目中也有介紹到。

追星文化中不可缺少的便是周邊商品，如韓國偶像團體「防彈少年團」推出的BT21周邊商品就廣受歡迎。英文的周邊商品稱做「merch」，是商品（merchandise）的縮寫而來，主持人萊恩也自曝曾經非常著迷「時間管理大師」，是個不折不扣的迷弟。節目中還有更多相關單字，每周雙更，週四、週五上線。

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