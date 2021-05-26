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全民罵翻政府搞砸防疫　日本YouTuber「7理由」：台灣還是很安心

▲▼Iku老師列出7個理由，說明台灣現況還是讓人安心。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

▲Iku老師列出7個理由，說明台灣現況還是讓人安心。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

記者林彥臣／綜合報導

台灣疫情連續11天本土病例破百，全民罵翻政府搞砸防疫，對此長住台灣12年的日本YouTuber 「Iku老師」表示，即使現在台灣疫情比較緊張，但是還是有7個理由顯示，台灣的環境仍是一個令他相當安心，對於台灣控制疫情還是相當有信心。

Iku老師的第一個理由，台灣在去年一整年，成功保護了所有國民，讓他一整年都回不去日本，因為日本的疫情控制不好「我回去的話完蛋了！」再看其他國家的確診病例，美國3300萬人、印度2500萬人，巴西1500萬人，法國580萬人，日本70萬人，台灣3139人（影片拍攝時）。

Iku老師說，回想去年全世界沒有疫苗，全世界大爆發、大混亂，但是台灣保護了大家，現在全世界已經有了一整年對抗病毒的經驗，疫苗也已經開發好了，此時台灣的確診病例才開始增加，這個條件已經完全不一樣。

Iku老師的第二個理由，他對台灣的醫療技術與資源有信心，台灣的醫療技術非常先進，而且台灣的政府高層有很多具有醫療專業背景，他在台灣12年來也感受到台灣醫師相當專業，但是他現在比較擔心第一線醫護的身體健康狀況，因為現在情況比較緊張，所以現在不是批評跟罵人的時候，而是關懷跟支持的時候。

▲▼Iku老師列出7個理由，說明台灣現況還是讓人安心。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

▲Iku老師指出，日本公權力只能建議戴口罩，沒有開罰的權力。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

第三個理由，違反規定有罰款的制度，例如不戴口罩罰款3000~15000元，但是在日本只能建議「能不能幫我戴上口罩」沒有罰款，甚至有些人還認為，「我們有不戴口罩的權利！」

第四個理由，「實名實聯制」這對於確診者去過哪些地方，完全一清二楚，媒體報導如果「實名實聯制」大家都用同一支筆簽名「不是很危險嗎」，結果隔天馬上做出新的APP掃QR code就可以。而且店家也都很配合新的制度。

第五個理由，政府每天開記者會，政府每天開直播面對所有記者、所有國民，記者提問所有很緊張的問題，馬上回答，「請問，全世界有哪一個國家，敢做這樣的事情」。

▲▼Iku老師列出7個理由，說明台灣現況還是讓人安心。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

▲Iku認為，台灣的官員都有專業背景，所以領導防疫讓人相當安心。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

第六個理由，政府的重要人物都具有專業背景，包括IT部長、指揮中心、副總統、前副總統、台北市長、新北市長都是，這些有專業背景的人領導，都讓人覺得很放心。

第七個理由，台灣網路環境很發達，人人都有手機，第一時間就可以知道很重要的訊息，吃東西可以叫外送，生活必需品也可以用網購取得，其他的國家不見得可以做到這樣。

Iku老師最後呼籲，現在是大家一起克服難關的時候，支持每一個在前線努力的人們，包括醫療人員、服務業從業人員、消毒人員、媒體記者等等，讓後相信他們，自己做好該做好的事情，也要適度讓自己放鬆，不要一直讓自己的情緒過於緊張、恐懼。

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