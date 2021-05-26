中國願捐疫苗！外媒直言：台灣「不可能接受」　牽涉政治問題

▲台灣目前AZ疫苗庫存吃緊，但外媒表示，台灣政府不太可能接受中國疫苗。（圖／童綜合醫院提供）

記者張寧倢／編譯

美國商業雜誌《財星》25日的最新報導稱，台灣新冠肺炎應對堪稱典範，然而，對航空公司人員放寬隔離規定後，出現防疫漏洞，引發了台灣首次「真正的疫情」，並暴露出疫苗接種緩慢的缺陷，儘管中國大陸國台辦表示願意捐贈疫苗，但台灣不太可能接受，因為這涉及政治問題。

根據《財星》報導指出，台灣連續超過10天本土病例破百，截至25日，台灣僅接種了30萬2698劑疫苗，相當於0.6%的總人口，雖然在名義上台灣已經採購了足夠的疫苗給大部分民眾接種，但在實踐行動中，台灣只得到了一小部分。衛福部長陳時中先前曾表示，已向美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）發出請求，希望引進美國供應過剩的疫苗至台灣。

同時，部分台灣人則呼籲，當局應與北京方面談判以獲取更多疫苗。前國民黨主席洪秀柱表示，「此刻，生命危在旦夕，我們要誠懇地告訴蔡英文政府，真正的敵人是病毒，而不是大陸。」對此，蔡英文總統並未正面回應批評，但表示正在努力從國外獲取疫苗，政府正在盡一切努力確保疫苗及時送達。

▲隨著台灣疫情升溫，當局也加快AZ疫苗接種行動。（圖／路透）

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日曾說，多數台灣同胞都熱切期待大陸疫苗，中方也願意為台灣提供疫苗。朱鳳蓮於26日記者會上更表示，「現在就看台灣有關方面是否接受。至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願。當務之急是盡快去除人為政治障礙，如果沒有人為政治障礙，捐贈將不成問題。」

倫敦大學亞非學院中國研究所主任曾銳生（Steve Tsang）表示，考慮到潛在的政治影響，幾乎可以肯定蔡英文將拒絕北京的提議，因為如果蔡英文接受中國疫苗，就顯示了（中國共產黨）制度的優越性，並更容易讓台灣人相信，接受統一對所有人都好。報導指出，台灣禁止進口中國製的藥品，目前並不清楚是否能繞過禁令，透過上海復星輸入德國BNT疫苗。

報導稱，至少，台灣這波新的疫情啟動了剛剛起步的疫苗接種，此前，台灣當局一直難以刺激需求，即便是台灣疫苗供應有限，甚至曾瀕臨丟棄一批將於5月31日過期的AZ疫苗。新爆發的疫情似乎使公眾相信，疫苗是一種迫切需要，據台灣政府說法，自這波疫情以來，出現了前所未有的疫苗施打預約。

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