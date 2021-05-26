美國不急著送台灣疫苗！AIT稱「確診比鄰國少」　韓軍將獲美援疫苗

▲美國AIT處長酈英傑透露，華府當局認為台灣確診數相對較低，毋須即時供應疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

過去一年多以來，台灣對於新冠肺炎疫情的管控給全球留下強烈印象，被稱為「防疫模範生」，不過隨著近期本土疫情大爆發、一周累計確診超過2000多例，卻也顯示出防疫上迫切的問題，那就是新冠疫苗面臨嚴重短缺。不過即將離任的美國在台協會處長酈英傑卻表示，華府不急著向台灣輸送新冠疫苗。

根據《路透社》報導，先前美國總統拜登曾經表示，將於6月底前向外國支援2000萬劑新冠疫苗，將考量各國確診率、接種率、醫療量能等擬定分配標準，我國衛生福利部長陳時中上周向美國衛生部長求援，然而白宮卻已同時針對支援南韓軍隊55萬人份疫苗做內部協商。

美國駐台灣最高外交官、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，26日舉行線上卸任記者會時透露，目前華府當局並不急著向台灣輸出疫苗，因為台灣即便目前陷入本土疫情爆發的狀態，感染人數與鄰國相比卻仍相對較低，「我們對台灣衛生當局管控疫情能力頗具信心，台灣周遭鄰國也正處於疫情爆發，而台灣感染人數放眼世界各國依舊是後段班。」

酈英傑補充，「我們知道，台灣自行研發的新冠疫苗將在未來幾個月以內上市，不過我在此可向所有人保證，我們（美方）正在各個層面上與台灣當局進行接觸。」

報導指出，台灣已從阿斯特捷利康（AZ）與莫德納採購2000多萬劑疫苗，不過目前為止僅有70多萬劑疫苗抵台，而國內接種率佔2300萬總人口僅為1%，可以說是相當低。

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