揪隱形缺氧！急診醫激推「這3招」　在家步行6分鐘就能測

▲血氧偵測儀 。（圖／吳昌騰醫師提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情未歇，今日又新增302例確診、11人死亡。指揮中心今（26）日坦言，有在居家隔離猝死者身上發現隱形缺氧情況，會補助地方政府發放血氧偵測儀，並訂定監測指引。急診醫師表示，目前已有3種方法可找出隱形缺氧的存在，其中又以脈搏式血氧儀（Pulse oximeter）最為方便。

林口長庚兒童急診科醫師吳昌騰表示，一般人血氧飽和度應落在95%左右，隱形缺氧的病人，血氧飽和度則落在50~80%，患者通常會在就醫前2到7天出現一些症狀，如突然胸悶或無法深呼吸，幾天後，呼吸速率更會是正常的3倍，嘴唇與手指也會有發青現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國醫師2020年實戰經驗，部分到急診室的新冠肺患者，血氧濃度已降到70至80%之間，有些病人甚至低於50%，卻能正常行動，因此及早偵測隱形缺氧，將有助於醫護人員及早幫病患進行侵入或非侵入性氧氣治療。

該如及早發現隱形缺氧？吳昌騰列出3種方式，分別為使用脈搏式血氧儀（Pulse oximeter）、動脈血液氣體分析（ABG analysis）與6分鐘步行測試。

吳昌騰解釋，有別於動脈血液氣體分析需在醫療單位使用，因此脈搏式血氧儀對病患而言是最輕便、有效的偵測方式，正常者SpO 2應維持在94%以上，低於90%就要留意。至於坊間販售的穿戴式裝置，如智慧型手錶、運動手錶等，因不確定是否符合醫療器材，監測數據只能供參考。

食藥署科長傅映先表示，血氧偵測儀屬於二級醫材，目前已有多項「手指式」產品取得醫材認證，民眾可以在藥局、醫材行等實體店面購得，也可以在自行在家中使用，而腕式裝置目前尚無產品取得在血氧偵測項目上通過醫材認證。

吳昌騰表示，若民眾有血氧偵測儀，可以在家中進行「6分鐘步行測試」，以正常速度步行6分鐘，若SpO 2低於90%或下降超過4%，都可能是嚴重病例，需要多加留意。