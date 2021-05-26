萬華茶室基隆版…「小姑娘」9人確診！林右昌曝：還有人聯繫不上

▲林右昌說明，小姑娘小吃店專案已有相關9人確診。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者戴若涵／基隆報導

新冠肺炎本土疫情持續延燒，基隆市25日再新增10例本土個案，基隆市長林右昌擔憂小姑娘小吃店染疫員工一案會像萬華群聚案件一般，且該名染疫陪酒女(案3835)發病前還曾跳槽至金水灣小吃店，水灣截至26日上午為止，已有相關9人確診。由於有部分人尚聯絡不上，林右昌呼籲有到這兩處場所的消費者，主動聯絡衛生局採檢。

林右昌指出，與「小姑娘小吃店」有關聯的確診個案一共有9人，包括小吃店負責人(案5772)、小吃店消費者(案5573)、染疫陪酒女(案3835)的兒子(案3686)、男性友人(案4808)、男性友人兒子(案4811)，以及小吃店員工(案3910)、小姑娘小吃店負責人姊姊的先生(案5206)。

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林右昌表示，由於案3835上班發病前曾被挖角到「金水灣小吃店」，目前小吃店相關人約有16名，已聯繫尚13人並完成衛教，將進行採檢，同時也追查到41名相關人等，並於26日安排4人採檢，其餘人等持續通知中。由於連繫不上部分人，林右昌也呼籲，曾到過小姑娘小吃店、金水灣小吃店這2個場所的人，主動聯繫衛生局，並前往採檢。