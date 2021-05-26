外島也淪陷「連江縣+1」！累計再加633確診　一張圖曝最新狀況

▲0526單日確診地圖。（圖／ETtoday）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增281例新冠確診。個案中302例本土，校正回歸331例，總計633例，確診個案中新增11例死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，本島各縣市都有確診個案，外島連江縣也出現1並例，0確診的剩下外島澎湖縣、金門縣。

今日新增之302例本土病例，個案分布以新北市152例最多，其次為臺北市87例，桃園市21例，基隆市13例，臺中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、臺南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、臺東縣及連江縣各1例。

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校正回歸個案331例中，個案分布以臺北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及臺中市各2例，苗栗縣1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。

▲0526全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 4,855 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 2,278 人

台北市 1,916 人

基隆市 80 人

桃園市 225 人

新竹市 12 人

新竹縣 11 人

苗栗縣 7 人

台中市 61 人

南投縣 13 人

彰化縣 112 人

雲林縣 9 人

嘉義縣 1 人

嘉義市 2 人

台南市 14 人

高雄市 30 人

宜蘭縣 51 人

屏東縣 23 人

花蓮縣 6 人

台東縣 3 人

連江縣 1 人