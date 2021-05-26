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足協副秘書長：去年運動業只有814人需要紓困　你信嗎？

▲受疫情影響，內需行業面臨巨大衝擊，苦等紓困方案。（圖／記者湯興漢攝）

▲去年的紓困與振興亂象，並未幫助到真正需要紓困的運動從業人員。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者潘姿吟／綜合報導

彷彿2020只是預演般，今年全台疫情大爆發，防疫三級警戒，全台灣各級學校停課、室內外運動場域全部關閉、運動賽事全面停擺，面對這一波的衝擊，運動產業業者無不繃緊神經，謹慎面對。對此狀況，足協副秘書長焦佳弘發文指出，這一次要面對的困境，可能不會只是一個月或兩個月就能解決。

焦佳弘提到，運動產業的從業人員中，不乏運動教學、俱樂部、學校運動社團教練、賽事活動人員，然而，全台這些個體戶的從業人員中有多少？從教育部體育署的相關公開資訊中，不得而知。

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但在教育部體育署去年底所發佈的「運動產業紓困振興方案持續給力 拚經濟挺運動」新聞稿中顯示，截至109年12月31日止，累計核定運動事業1,865件，金額共約3億6,116萬元；核定從業人員814件，核定金額共約3,937萬元。

為此，焦佳弘在文中質疑，「去年的運動產業防疫衝擊中，只有814個需要紓困的從業人員，你信？」「814這樣的數字，是怎麼得到的？」而且，一群可能沒有勞健保、沒有實質合約、純粹領現金，甚至不清楚聘僱單位有沒有營業登記的從業人員，成了三不管地帶的灰色經濟，他們會知道政府有紓困政策嗎？或是許多連法人登記都不存在的運動團隊，是不是在尋求協助的第一步，就在各式書類文件與資格中被排除呢？

回顧2020年的3～9月，就他所知，有付諸於行動尋求紓困協助的教練、運動員、團隊等，至少就有10多組，但真正走到最後一個步驟的，只有一組。原因是，申請流程中必備的單據需求、勞健保紀錄、稅籍登記等繁瑣的行政作業攔阻去路，很多人最後只好選擇放棄申請。因為對他們來說，一路走來都是靠自己，沒有政府的紓困也就是維持現狀，好像也不會更糟。

焦佳弘說道，上述的故事正是長期以來，為什麼「部分」台灣運動產業人員對於政府充滿了不信任的原因。

最後，大家看到在去年的運動產業紓困與振興的結果，幾乎集中在運彩投注站、大型健身房、運動大賣場，與相對較不受疫情衝擊的運動零售業；而實際最需要被紓困的運動產業從業人員呢？

在這次疫情的警戒風暴中，焦佳弘呼籲政府主管機關，對於運動產業振興或紓困，不妨走到第一線，把運動產業這件事情當成自己的業務，如：文化部紓困方案，特別關注個人藝術工作者有不易拿到補助、空窗期長等問題，提供真正適切的協助，而不只是機械式的「經濟部的標準」、「繳稅與勞健保紀錄」，以避免真正需要的人，第一步就在各式書類文件與資格中被排除。

看不見不等不存在，焦佳弘強調，輔導運動產業中的灰色經濟能夠被納管，不該因為「非主管機關」這種理由，被推成是其他部會的事。他表示，錯誤政策比不花錢還可怕，無論未來有沒有可能有進一步的政策，只期待若針對「運動產業紓困」，政府可以用心去理解、真正需要協助的對象存在於這塊島嶼的何處？而不是只是讓委外單位消化預算，與衝高各種KPI而已。

如果去年的考驗是政府與運動產業面對疫情的模擬考，今年政府能夠交出一份令人滿意的考卷嗎？足協副秘書長焦佳弘發文指出，這次的確有要長期抗戰的心理準備了。

▲▼ 台北中正高中足球隊 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲這次疫情對運動產業造成衝擊，可能不會只是一個月或兩個月就能解決。（資料圖／記者謝孟儒攝）

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