羨慕！美好市多「3款疫苗」任選…坐車上就能接種　藥妝店也可打

▲美國好市多可以接種新冠疫苗。(圖/左翻攝自推特、右讀者提供)



記者張方瑀/綜合報導

台灣本土疫情爆發,就在全台苦於疫苗數量不夠的同時,美國疫苗的存貨量已經足夠到開放大賣場、藥局皆可預約接種。美國好市多(Costco)就有輝瑞、莫德納和嬌生三種牌子可讓會員挑選,而且只要開車到「得來速」通道,伸出手臂就能施打。

▲美國好市多提供三款新冠疫苗。(圖/翻攝自好市多官網)



美國好市多13日在官網宣布,凡是12歲以上的會員都可以接種新冠疫苗,而根據美國官方規定,12歲至17歲的青少年只能施打輝瑞(Pfizer)疫苗,18歲以上會員可以任選嬌生(Johnson & Johnson )或是莫德納(Moderna)。

It was a Costco sized vaccine, so I am now immune to EVERY disease / virus ever. pic.twitter.com/WhCfsVNfZI

根據當地網友說法,好市多會在店外安排得來速通道,只要先在車窗上寫要打什麼疫苗,並將車窗搖下、手臂伸出去,就會有駐店的藥師協助施打疫苗;而除了好市多外,知名連鎖賣場沃爾瑪(WalMart)、連鎖藥妝店CVS藥局(CVS pharmacy)都有提供疫苗接種。

Round 2

So glad I was able to receive both doses while home in VA before heading back to LA.

Thank you to the amazing team at @CVSpharmacy for taking care of me both times! #Vaccine #Vaccination #CovidVaccine #Moderna #CVS #VA #Virginia #LA #Safety #UnitedWeCanDefeatThis pic.twitter.com/3MCtmXQ2jP