快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」　新北152例最多

記者嚴云岑／台北報導

新冠本土疫情未歇，今日又新增302例本土個案，另有校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡，個案分佈以新北最多，佔了152例，其次為台北市87例。

指揮中心表示，今日新增之302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為臺北市87例，桃園市21例，基隆市13例，臺中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、臺南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、臺東縣及連江縣各1例。

校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以臺北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及臺中市各2例，苗栗縣1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，新增11例死亡個案（案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869）中，為9男2女，年齡介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

▲5/26確診數據。（圖／指揮中心提供）