今331例校正回歸「5／19也破500例」　各縣市分佈曝光！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增302例本土個案，另有校正回歸本土個案331例，總計633例。校正回歸個案中，5/17仍是個案數最高，總共526例，其次為5/19有504例。指揮官陳時中表示，整體確定病例校正回歸後，現在高點仍維持在5/17，5/19漸漸也比較高，值得再觀察。

陳時中表示，根據校正回歸縣市分佈情形，台北市在5/21回歸173例，新北市219例最高，目前整體疫情看起來沒有急速惡化，是不是有改善值得觀察。

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今公布校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

另今日新增302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、臺南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關209例、茶藝館相關35例、某社團相關3例、其他已知感染源170例、關聯不明122例、疫調中94例，相關疫情調查持續進行中。

▲▼校正回歸情形。