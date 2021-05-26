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紓困加碼2100億　林為洲提案「發放家庭照顧假津貼」、擴充快篩

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 立委林為洲 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日將處理紓困條例部分條文修正草案，提高特別預算上限至新台幣6300億元、延長期限至明年6月底，明天進行朝野協商。國民黨立委林為洲26日表示，朝野都支持政府提出的防疫紓困預算，為讓錢更花在刀口上，他將提出附帶決議，包括擴充快篩與檢驗能量；購買國人接種意願高的BNT、莫德納疫苗；編列家庭照顧假津貼之預算等。

林為洲表示，疫情在社區大爆發，許多勞工、企業面對「全國疫情三級警戒」，勞工面臨無薪的家庭照顧假，甚至傳出有企業裁員的情況，他強調，紓困迫在眉睫，朝野都支持政府提出的第三次防疫紓困預算，應儘速通過。

林為洲將提出附帶決議要求編列預算，包括一，擴充快篩與檢驗能量，及便民快速篩檢系統；二，購買國人接種意願高之BNT（輝瑞）或莫德納疫苗；三，配合防疫之家庭照顧假津貼；四，第一線醫護及相關防疫人員超時或危險工作津貼與退休醫護自願參與防疫工作獎勵津貼等預算。

林為洲表示，這些都是台灣人的當務之急，例如，目前家庭照顧假是「無薪」，相較於OECD國家中的德國，在學校和托育設施關閉時，勞工可以請6週「有薪」照顧假，其補助為薪水的67%，且雇主支付後可以向政府申請補助，台灣可以效仿學習，解決無薪家庭照顧假衍伸出的生計問題。

林為洲也提到，在先前防疫紓困預算中，衛福部已用掉將近120億元來購買疫苗，但目前僅有少數的AZ疫苗到貨，台灣人民對於該疫苗也充滿疑惑，「衛福部可針對國人接種意願高之BNT或莫德納疫苗，採取更主動方式來訂購，讓台灣人提高注射疫苗意願及早日達到群體免疫。」

林為洲呼籲，請執政黨拋下藍綠政治歧見，聆聽在野黨意見來研擬第三次追加的防疫紓困預算方案，把錢用在對的地方，讓台灣打贏這一次的防疫戰爭。

▼林為洲提附帶決議內容。（圖／林為洲辦公室提供）

▲▼林為洲提案。（圖／林為洲辦公室提供）

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