患者確診…護理師「7天後才被通知隔離」！北市聯醫工會批匡列太慢

▲北市聯醫工會呼籲院方改善支援的人力調度與教育訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，不少醫院紛紛出現確診，其中台北市立聯合醫院和平院區有多人染疫。北市聯醫工會也指出，院內有許多員工在防護不足的狀況下接觸確診病患、同事，現在匡列接觸者太慢，有一般病房護理師得知照護的病患確診，居然「七天後」才收到通知，被匡列為接觸者。

工會指出，接獲確診通報後，制度上是由地方政府做疫調，指揮中心決定匡列名單，問題是確診人數太多，地方與中央都來不及消化，有一般病房護理師得知照護的病患確診，七天後才收到通知要居家隔離七日，但接獲通知時已為「應」隔離期滿日，而這七天他都在醫院照常上班。

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另外，在疫情初始，工會就請院方立即改善「支援的人力調度與教育訓練」問題，然而至今卻仍有大量相關申訴。工會表示，跨科如隔山，醫事行政同仁或病房、門診護理師去支援急診，需要足夠的教育訓練、工作安排規劃，否則淪為無效人力，建議聯醫各院區比照仁愛院區，急診與快篩站做出空間、人力、業務的分隔，減輕急診同仁壓力。

對此，北市聯醫院方回應，工會近日持續反映數十件員工申訴，包括感控措施疑慮、住宿餐食需求、支援人力安排等。院方強調，已經建立與工會溝通管道，會改善急診人力支援與配置、改善防疫旅館入住申請程序（原預約制現可立即申請）、櫃台增設透明隔離設施、專責病房工作人員可由營養科配餐、隔離病房門窗裂縫修繕、增設衛浴清潔設備等。