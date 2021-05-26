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閨蜜趴驚見「長髮詭影」躲背後　看合照嚇壞！屋主認了：是凶宅

▲▼英國媽媽在家中與友人開喝，卻驚見照片多一人。（圖／翻攝自外稿）

▲英國媽媽在家中與友人開喝，卻驚見照片中人數「多1人」。（圖／翻攝自臉書）

記者張寧倢／編譯

英國一名30歲媽媽先前曾經邀請6名好友到家中相聚，7個女人就這樣在公寓中徹夜飲酒作樂，當時她們拍了許多照片，其中一張合照卻出現了「第8人」躲在她們身後，不但有清楚人影還能看出五官，臉部表情非常詭異，讓所有看過照片的友人都驚嚇不已。

根據英國《鏡報》報導，英國考文垂市（Coventry）的30歲媽媽莉貝卡（Rebecca Glassborow ）去年10月邀請朋友到家裡喝酒，當晚她們7個人拍下一些照片，而其中一張照片竟然有個鬼影躲在眾人身後，害她看了之後持續失眠至今，而且她還聽說，有人曾經死在這間公寓的浴室中，現在莉貝卡則是完全相信自家公寓一定是鬧鬼了。

報導指出，在這張靈異照片中，7名女子舉杯微笑合影，但在她們身後出現一個蒼白人影，而且似乎有著清晰的眼睛、鼻子和嘴巴，看過照片的友人們也都認為，那奇怪的身影就像是個棕色長髮的女幽靈。莉貝卡說，這張照片讓人背脊發涼，非常嚇人，「我們當時在想，『那到底會是什麼？』全部人都有點嚇壞了，環視周圍卻什麼都沒看到，只有出現在照片上。」

莉貝卡育有一名孩子，平時住在照片拍攝地點的樓上，儘管鄰居表示，「妳應該更怕活人，而不是死人」，但她還是失眠了。莉貝卡表示，她夜間躺在床上時會想像，有黑影出現在公寓裡、走進臥室，這種情況不時閃過她的腦海，「這張照片絕對改變了我對我們家的看法，我覺得這棟樓鬧鬼，偶爾會聽到一些噪音，儘管心中認為那一定是鄰居的問題，但現在我們不敢肯定。」

 宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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