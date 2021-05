閨蜜趴驚見「長髮詭影」躲背後　看合照嚇壞！屋主認了：是凶宅

▲英國媽媽在家中與友人開喝,卻驚見照片中人數「多1人」。(圖/翻攝自臉書)

記者張寧倢/編譯

英國一名30歲媽媽先前曾經邀請6名好友到家中相聚,7個女人就這樣在公寓中徹夜飲酒作樂,當時她們拍了許多照片,其中一張合照卻出現了「第8人」躲在她們身後,不但有清楚人影還能看出五官,臉部表情非常詭異,讓所有看過照片的友人都驚嚇不已。

根據英國《鏡報》報導,英國考文垂市(Coventry)的30歲媽媽莉貝卡(Rebecca Glassborow )去年10月邀請朋友到家裡喝酒,當晚她們7個人拍下一些照片,而其中一張照片竟然有個鬼影躲在眾人身後,害她看了之後持續失眠至今,而且她還聽說,有人曾經死在這間公寓的浴室中,現在莉貝卡則是完全相信自家公寓一定是鬧鬼了。

