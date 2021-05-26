疫情像照妖鏡！醫估：6月初確診降至2位數...卻嘆：災難讓人看透台灣

▲全國第3級警戒延長至6/14。（圖／記者林敬旻攝）

文／衛福部草屯療養院 沈政男醫師

【疫情是一面照妖鏡 台灣確定無法兩周降三級 疫苗買到跟打到是兩回事】



台大醫院院長發了院內公開信說，「災難是一面照妖鏡，可以看出誰是短視近利」，起因是少數住院醫師趁疫情請長假，頗有逃避國難的意思。

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院長的文筆很好！但，方式卻是老派，須知，現在的年輕人是「鮭魚世代」，連吃點免費食物都願意改名，怎會在意濟世救人的大道理？

▲台大院長吳明賢日前發表公開信，指少數住院醫師趁疫情請長假。（圖／台大醫院提供）



為什麼三十年前的醫生吃這套大道理？因為，大家在意旁人眼光與感受，當代年輕人卻是習慣了網路世界的假名與匿名身分，早就不在乎你們怎麼看我了。從經濟學的角度來講，外界眼光、團體認同已失去了市場價值，你可能必須用「現在加班一天，疫情後還你兩天」這樣的交易，才會吸引年輕人了。

我早就說過疫情是一面照妖鏡了，但我不是要看哪一個人，而是藉此要來看透台灣。

你看，疫情這麼嚴峻，還是有好多人忙著黨同伐異，想要取得政治利益。這些人，大家要好好登記下來，因為，他們就是政治市場上的劣幣，隨時準備趁機驅逐良幣。

侯友宜，在這次防疫做得怎樣？歹勢，你可以有你的看法，但，最新民調顯示，六都防疫就是他最受民意肯定。

客觀數據呢？在附圖，這是我整理的，數據清楚顯示新北每日新增案例已逐漸下降了，就跟台北，也跟中南部一樣。事實上如果不是侯友宜最先喊出關閉八大行業，台北市說不定會讓萬華茶室多營業幾天，因為，一開始大家並不知道源頭在那裡。

▲每日確診人數 。（圖／翻攝自Facebook／沈政男）



今天時代雜誌也說，指揮中心一開始並不知道「獅子王」與萬華茶室的關聯。歹勢，是誰最先看出兩者關聯？

侯友宜當然看不出來，但他知道八大行業是傳染高風險，於是斷然下令關閉。就因侯友宜的競爭，於是也激發出了柯文哲的鬥志。

柯文哲在最新民調裡，其防疫表現也獲得民意支持，只略遜於侯友宜。附圖也有台北每日新增案例人數，也可看出下降趨勢，而且下降得比新北還快，這是疫情已被控制的明證。柯文哲在這一波防疫裡展現了「科學治理」的領導風格，他有能力解讀疫情，也能根據客觀判斷來做出防疫調度，而且效能不錯，這對他的形象頗有加分。

▲沈政男醫師指柯文哲市長在這一波防疫裡，展現了「科學治理」的領導風格。（圖／記者湯興漢攝）

只是，他的流行病學知識必須趕緊補強，比如，他說5月28日會有另一波疫情，歹勢，不會了！因為，前兩天突然快篩陽性率又高起來，但只有那麼一次的資料，不必加入回歸（真正統計上的回歸，不是那個假回歸），而是必須看出新增案例就是持續下降中。

當然，這也不能強求他了，因為，絕大多數醫生也都不能解讀快篩試劑的陽性預測率，更看不出快篩的問題何在。簡單講，如果染疫率很低，那麼快篩只是幫倒忙，比如在中南部，根本沒必要。甚至在雙北，主要還是在萬華周邊比較有必要。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

快篩必須用PCR，而不是投機取巧用抗原快篩，這一點在去年就講得很多了。韓國在教會群聚以後，很快升級篩檢體系，設了好多得來速，一下子把檢驗量能提高了數十倍。當然，韓國跟台灣，已是不同等級的國家了，你無法期待台灣政府做到那樣的程度，只是，一天只能驗一萬六千件PCR，實在笑掉人家大牙。

如果今天台灣可以一天驗十萬六千件，5月28日絕對可以解封，可惜，就敗在一萬六千件。是誰說，「讓世界看見台灣在兩周內從三級降到零級！」可見，台灣何以防疫成功，你根本不明就裡，就只會胡亂往自己臉上貼金。從頭到尾就是兩個字：怕死。

於是，今年初以來，因為complacence，不怕死了，就被病毒衝破社區防線了。

三級警戒已經延長兩個星期了，接下來新增案例也會持續下降，到了六月初可以降到兩位數，這是從數據推估而得，不是憑著盲目的自滿。

但我先前已經說過了，如果每日新增五、六十例，你敢從三級降到二級警戒嗎？只要再炸到一個群聚空間，隨便都會爆出新增幾十、上百。這真的是傷腦筋的事。

▲陳時中施打疫苗。（圖／指揮中心提供）

今天也說台灣在六月會增加兩百萬劑疫苗，八月底前會有一千萬劑疫苗。有不少人說施打疫苗才是終極解方，歹勢，群體免疫要打多少才能得到？1-1/R0，以B.1.1.7來說，至少要施打七成五人口。香港，什麼疫苗都有，但，香港人就是不熱衷打疫苗，然後，時代雜誌寫得很清楚，再來就是台灣了。

你要讓七成五台灣人都打新冠疫苗，不是一件簡單的事。有沒有看某大醫學中心外科主任，即使打過疫苗，今天也確診了？如果疫苗的防護力只有七成，歹勢，你永遠達不到群體免疫。

現在情勢是這樣，靠著三級警戒，新增案例曲線一定會被壓下來，但屆時要不要放開，你又會掙扎了。疫情如此嚴峻，蔡總統卻還三番兩次在講什麼假訊息、認知戰，實在是文不對題。原因就出在她被蒙蔽了，才會連個什麼反串的貼文也在那邊跟人家引用。疫情是一面照妖鏡，就等著看看，誰被照了出來。

※本文已獲沈政男醫師授權