美CDC最新報告：打完疫苗仍確診機率「僅0.01%」　有效防重症

▲ 美國疫苗接種進度快速。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎確診數、死亡人數至今高居全球第一，但疫苗施打快速，截至25日已達到半數成人完成接種的重大里程碑。美國疾病管制與預防中心（CDC）當天也發表最新報告指出，完成接種後感染新冠肺炎的機率僅有0.01%，彰顯疫苗效力。

根據《美國廣播公司》報導，美國CDC於25日發布的報告顯示，完整接種新冠疫苗後仍染疫的「突破性感染」（breakthrough infection）僅會發生在0.01%人身上，顯示疫苗在預防感染方面非常有效。事實上，沒有任何疫苗的保護力可達100%，且就算出現這類罕見個案，疫苗也能有效保護人們免於住院或死亡。

此份報告將突破性感染定義為充分施打輝瑞、莫德納或嬌生疫苗，並在接種14天後檢測結果呈陽性者。截至4月底，美國已有逾1.01億成人完整接種疫苗，僅出現約1萬262起突破性感染個案，大多症狀輕微或完全無症狀，僅10%需要住院治療。死亡病例約佔2%，多為8旬以上老年人，1/5死於新冠肺炎以外的原因。

波士頓兒童醫院創新長、哈佛醫學院兒科教授布朗斯坦（John Brownstein）說明，「這份報告有助證實，突破性感染在現實中是罕見的。即便發生，也沒有太大的臨床意義。」但CDC也提醒，報告中的數字可能被低估，因有許多無症狀患者未接受檢測，且目前不清楚突破性感染是否與新的變異毒株有關。

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