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疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

大誌雜誌街頭販售員。（圖／記者黃天毅攝）

▲疫情衝擊，《The Big Issue 大誌雜誌》販售員銷量慘淡。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

許多無家者、社會弱勢族群在街上靠著販售《The Big Issue 大誌雜誌》維生，然而疫情持續三級警戒，街頭民眾大幅減少，也衝擊到他們的收入，如今大誌在網路上發起「疫情期間應變訂閱計畫」，提供民眾一次可訂6期或不同方案，還能指定或不指定販售員，幫助他們渡過難關。

過往在街頭總能看見身穿背心、識別證的《The Big Issue 大誌雜誌》販售員，不過由於疫情嚴峻，他們暴露於街上也有染疫風險，而行人減少後，對於雜誌銷量也造成很大衝擊。

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《大誌》提到，近來組織的運作與販售員的生計都受到嚴重影響，目前竹南、台中、雲林、台南等發行站均已停止營運，除了籌湊物資包、防疫用品提供給販售員臨時救急使用外，同時也參考其他國家街報組織的做法，緊急在「方格子 Vocus」及「嘖嘖 zeczec」發起了訂閱方案，期望藉由短期訂閱方案的推動，募集到一筆急難資金，讓雜誌社與販售員們能夠一起克服這次的難關。

▲▼《The Big Issue 大誌雜誌》（圖／Facebook／The Big Issue Taiwan 大誌雜誌）

▲《The Big Issue 大誌雜誌》發起線上募資，提供讀者短期訂閱。（圖／Facebook／The Big Issue Taiwan 大誌雜誌）

民眾參與短期訂閱，可以指定給經常購買的販售據點、販售員，也可以不指定，由雜誌社分配安排給販售員，將盡可能確保每位均能獲得分潤，每月以現金發放或匯款方式發放。

《The Big Issue 大誌雜誌》1991在英國成立，以無家者、社會弱勢族群為販售通路，創立者希望讓有意願工作的弱勢群提，獲得一個自營生計的機會。這些弱勢者經過輔導後，可以衡量自己的財務狀況及銷售能力，在出刊時用現金批貨，批貨成本是標價的一半，販售所得全數歸自己所有。目前雜誌於英國、日本、澳洲、韓國等10個國家發行不同版本，台灣版則在2010年4月創刊。

▲▼《The Big Issue 大誌雜誌》（圖／Facebook／The Big Issue Taiwan 大誌雜誌）

▲民眾參與方案時，可以選擇指定或不指定給販售員。（圖／Facebook／The Big Issue Taiwan 大誌雜誌）

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