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脫口罩不是夢！韓「鼓勵接種」頒3階鬆綁政策：盼年底前回歸日常

▲▼南韓政府將依疫苗接種進度實施鬆綁政策，屆時民眾可望在戶外空間脫下口罩。（圖／路透社）

▲南韓政府將依疫苗接種進度實施鬆綁政策，屆時民眾可望在戶外空間脫下口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年2月下旬起開放民眾施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗後，點燃民眾回歸日常生活的希望，國務總理金富謙今（26）日上午召開會議時表示，未來將分階段實施政策鬆綁，完成1劑疫苗接種者可於7月起「無罩」出入公園、登山步道等戶外空間，完成2劑疫苗接種者在餐廳、咖啡廳、婚宴場所等不再受室內人數限制。

根據《韓聯社》、《Financial News》報導，金富謙26日上午在世宗市召開中央災難安全對策本部會議時發表「完成預防接種者回歸日常支援方案」，鼓勵民眾積極參與接種疫苗，該政策以接種劑數、施打疫苗人數分3階段實施。

第1階段從6月起開始實施，完成1劑疫苗接種者，只要經過2周後，就可以與直系家屬聚會，最多人數限制為10人，若完成2劑疫苗接種，則可在老人活動中心等與親友聚會。

第2階段從7月起開始實施，隨著政府頒布並實施新一波的「社交安全距離方案」，完成1劑疫苗接種者，可以在公園、登山步道等戶外空間脫下口罩，餐廳、咖啡廳、婚宴場所等室外多重利用設施、正規宗教場所活動也不再受人數限制。

第3階段則是從全國70%以上、約3600萬名民眾完成至少1劑疫苗接種後實施，預估最早為9月底、最遲為12月，若達成全民「群體免疫」，政府將會全面調整防疫標準與政策，屆時室內可望脫下口罩。

根據南韓疾病管理廳官網公布統計數據，截至26日0時為止，完成1劑疫苗接種者為394萬2775人、完成2劑疫苗接種者為194萬5217人。

►接種2劑疫苗後仍確診！韓「突破性感染」飆增至4人 疑無症狀感染

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