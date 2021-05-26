WHO報告：印度變種病毒至少擴散53國家地區　傳染力更強

▲報告指出，新冠變異病毒株「B.1.617」擁有更強的傳染力，其所造成的疾病嚴重程度及感染風險正在調查當中。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）26日一份報告顯示，印度變種病毒B.1.617已在全球53個國家地區現蹤，此為各政府官方正式紀錄。此外，世界衛生組織自非官方管道得知，另外7個國家地區也出現印度變種病毒，若把兩者相加，可能已有60個國家地區淪陷。

法新社引述報告指出，新冠變異病毒株「B.1.617」擁有更強的傳染力，其所造成的疾病嚴重程度及感染風險正在調查當中。依據世界衛生組織，新冠變異病毒株B.1.617分為3譜系，分別為B.1.617.1（擴散41國家地區）、B.1.617.2（54）及B.1.617.3（6），總計53個國家地區有B.1.617官方紀錄，非官方數據指出另有7處出現印度變種病毒。

放眼全球，過去一週的新增確診數及病歿者人數持續下降，新增約410萬例、8.4萬人死亡，與前一週相比分別下降14%及2%。根據WHO數據，歐洲地區新增染疫數及死亡個案在過去7日期間下降幅度最大，其次是東南亞地區，而美洲、東地中海、非洲、西太平洋地區的確診數則與上周差距不大。

WHO本月把B.1.617自「令人關注的變種病毒」（variant of interest）升級為「令人擔憂的變種病毒」（variant of concern），與英國、巴西、南非變種病毒並列。數據顯示，英國變種病毒（B.1.1.7）現已出現在149國家地區，南非變種病毒（B.1.351）則在102國家地區現蹤，巴西變異病毒（P.1）擴散至59國家地區。

更多相關新聞

►亞洲陷入疫苗荒 分析：因缺乏政治壓力、全球型製藥公司

►全球2021確診數「超越2020年」 美媒點名台灣：確診數破紀錄增長

►印度增19.6萬確診3511人病歿 外媒曝「真實死亡數」恐已破100萬

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast