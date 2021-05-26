南投縣可自購BNT？陳宗彥公開「採購程序」：需由指揮中心統籌規劃

記者嚴云岑／台北報導

南投縣長林明溱今（25）日再度向中央喊話要求開放授權地方購買疫苗，表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備動用2500萬預備金購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，疫苗施打是防疫措施重要環節，需由指揮中心統籌規劃，但截至昨日均未收到南投縣政府公文。

指揮中心上午與各縣市政府召開防疫會議，會後公布四點決議，包括疫苗撥補作業與施打順位，以專責醫院醫護列為第一順位，雙北因處於高風險地區，將開放一到三順位人員接種，地方政府也會優先開放一到三順位施打，指揮中心會盡快將疫苗播到雙北衛生局。

對於林明溱喊話已向上海復星醫藥洽購疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日回應，南投縣至今未與中央聯繫，且上海復星並未申請藥證，如果有心對台銷售，應該先透過台灣藥廠送件，不要只在媒體上放話。

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另有媒體詢台北市長表示，北市衛生局疫苗「只剩2瓶、可打20人」，但昨日莊人祥卻表示北市截至昨日還有7310劑可用，為何地方和中央會有如此大的落差？陳宗彥只回應，每季疫苗從撥付到注射、存量，都有一定統計數量。

中央流行疫情指揮中心公布最新統計，目前國內AZ疫苗接種昨日新增8,110劑，從3月22日開打以來累積接種31萬1678劑，當中有2821人屬於接種第二劑；發言人莊人祥說明，首兩批AZ疫苗全國還有2萬3千多劑可供使用，當中北市還有7310劑，不清楚柯文哲所指只剩2瓶，是否未算入已經配至醫療院所的數量。