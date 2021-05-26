學生妹LINE私訊「要約趕快」　他收茶訊怒了狠狠教訓

▲受到疫情影響，多地縣市政府宣布，八大行業暫停營業。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

本月19日全台灣疫情升級為三級警戒，八大行業遭停業，但部分情色業者仍沒在，仍在通訊軟體上攬客，就有老司機爆料，這時期竟然還看到色情業者的茶訊，直呼「可以檢舉嗎！」此外，還有人爆料，八大行業禁止營業，還有人偷偷接客，並在個人IG上PO限時動態高調分享。

老司機在PTT上發文，現在疫情嚴峻，應該減少人與人之間的連結，沒想到卻在LINE上收到茶訊，「花蓮~學生妹兼職~要約約趕快喔~」他看到後立刻回「疫情了還約喔」，並貼上按摩店6名陸籍女子確診的新聞，對方則髒話回覆，他傻眼，「剛剛收到的茶訊，罵她還會回嘴，非常時期了還在搞這個，可以檢舉嗎？」

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▲有網友收到茶訊。（圖／翻攝PTT）

對此，網友們則笑說，「我笑了，你們會不會噴出感情」、「笑死，你一定有約過」、「你有茶管家嗎」、「重點是你加她好友啊」、「不是啊，你加她好友，代表你也是茶王」、「本來就可以外帶啊，不能內用而已」、「八卦是你在茶樓」。

此外，也有網友在Dcard上爆料，八大行業被下令停止營業，但依然有人偷偷接客，高調在個人IG上發限動，感謝經紀公司，在防疫期間幫忙接到許多工作，「凌晨接到電話有工作，出門蹦迪」、「1點開喝，買到11點，剩一小時，我快瘋了」、「辦在汽旅唱歌，聽聽看這像引擎聲的鼾聲，喝醉的客人，但還是謝謝買了10節」。

▲Dcard原PO已通報衛生福利部。（圖／翻攝自Dcard）

網友們看到後都超生氣，「把奶收好，打字好好打，還有不要禍害別人好嗎」、「真的快氣死欸，想確診直接自己原地解決，不要拖累其他人好嗎」、「檢舉吧！沒腦的人真的特別多」、「大家都想停工，只有賣身的很積極在找工作，妙」。原PO事後也補充，已經向衛生福利部疾病管制署檢舉。