疫情婚禮延期新人怨抱憾　黃越綏3步驟點醒：日子一樣要過

記者黃翊婷／綜合報導

台灣這波本土疫情又快又急，許多人的生活一夕突變。作家黃越綏25日在臉書PO文分享，有位延期舉辦婚禮的年輕人，希望她不要因為延期而推辭擔任證婚人，「人生遺憾總是難免，但盡量避免發生就是了」，畢竟日子一樣要過，希望大家在疫情當下不要沉溺於負面情緒中，「想想周遭比自己更不幸的人事物，也就無憾矣！」

▲新人因為婚期延後向黃越綏道歉，希望她不要因此不當證婚人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

黃越綏提到，受到疫情衝擊，人們的生活一夕之間由正常軌道變成交錯混亂，現在整個社會的氛圍很不安，人們擔憂隨時會受到病毒感染，加上防疫仍不可控，難免令人感到莫名挫折與無奈，但日子一樣在過，「只求能在健康平安中度過。」

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黃越綏分享，近日有一位延期舉辦婚禮的年輕人，用哀怨的口吻向她道歉，希望她不要因為婚期延後，就不當證婚人，否則新人會終身遺憾；還有大學生擔心無法如期參加畢業典禮，可能會成為人生中的遺憾，因此心情低落，讓媽媽十分擔心。

▲民眾外出都要戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

「人生遺憾總是難免，但盡量避免發生就是了。」黃越綏認為，人生漫長，好不容易過了一關，新的門檻就在不遠處等著，「這也是困境終能關關難過關關過的啟示，更是活著就要有勇於面對現實挑戰、保持隨機應變的策略，和能隨遇而安的樂觀心態之3步驟。」

最後，黃越綏鼓勵大眾不要沉溺於負面情緒，婚禮和畢業典禮都是個人特別在意的「一天儀式」和一張階段性身分證明，倒不如好好想想怎麼經營婚姻生活，或是畢業後要如何開創未來，其中的意義也許更有深度，「想想周遭比自己更不幸的人事物，也就無憾矣！」